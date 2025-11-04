【今日の献立】2025年11月4日(火)「お手軽ハンバーグ 家庭的な基本の味をプロが伝授 by山下 和美さん」
シンプルなハンバーグ定食。ハンバーグのタネもドレッシングも丁寧に作るとおいしさが違います。
【主菜】お手軽ハンバーグ 家庭的な基本の味をプロが伝授 by山下 和美さん
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：492Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）合いびき肉 250g
塩 少々
玉ネギ 1/2個
塩コショウ 少々
バター 10g
パン粉 大さじ4
牛乳 大さじ2
粗びき黒コショウ 少々
ナツメグ 少々
サラダ油 適量 ＜ソース＞
赤ワイン 大さじ2
ケチャップ 大さじ2
ウスターソース 大さじ1
しょうゆ 小さじ1
砂糖 小さじ1
パセリ (飾り)適量
【下準備】玉ネギは粗みじん切りにする。フライパンにバターを入れて中火で熱し、玉ネギを入れて炒める。透き通ったら塩コショウをし、バットに取り出して冷ます。パン粉に牛乳を入れてふやかしておく。
©Eレシピ
【作り方】1. ボウルに合いびき肉と塩を入れ、粘りがでるまでしっかり練る。パン粉、粗びき黒コショウ、ナツメグを加え、さらに練る。
©Eレシピ
合いびき肉は使う直前まで冷蔵庫に入れておきましょう。
2. 玉ネギを加えて混ぜ合わせたら、2等分にし、キャッチボールをする要領で空気を抜きながら、俵型にする。
©Eレシピ
3. フライパンにサラダ油を中火で熱し、ハンバーグを入れて7分程焼く。ひっくり返して、さらに5分程弱火で蓋をして焼き、器に盛る。
©Eレシピ
4. 同じフライパンに赤ワインを入れて中火で加熱する。残りの＜ソース＞の材料を入れ、混ぜながらトロミがつくまで弱火で煮詰め、ハンバーグにかけ、パセリを添える。
©Eレシピ
【副菜】シンプルツナサラダ
手作りドレッシングでいつものサラダがおうちの味に！
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：230Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）ツナ 1缶(70g)
レタス 4枚
トマト 1/2個
キュウリ 1/2本 ＜ドレッシング＞
酢 大さじ1
マスタード 小さじ1
オリーブ油 大さじ2
塩コショウ 少々
【下準備】ツナはザルに上げ、油をきる。レタスは水洗いして水気をきり、食べやすい大きさにちぎる。
©Eレシピ
トマトはヘタをくり抜き、くし切りにする。キュウリは端を切り落とし、斜めに切る。
©Eレシピ
【作り方】1. ＜ドレッシング＞を作る。ボウルに酢とマスタードを入れ、小さい泡立て器などでよく混ぜる。混ぜながらオリーブ油を少しずつ加え、塩コショウで味を調える。
©Eレシピ
オリーブ油を少しずつ加えて乳化させると、油っぽくないおいしいドレッシングができます。
2. 器にレタス、トマト、キュウリ、ツナを盛り合わせ、＜ドレッシング＞をお好みの量かける。
©Eレシピ
【副菜】バターコーン
バターとコーンは最強の組み合わせ！ お肉料理の付け合わせにもぴったりです。
©Eレシピ
調理時間：5分
カロリー：77Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）水煮コーン (缶)120g
バター 5g
塩コショウ 少々
パセリ (刻み)適量
【作り方】1. フライパンにバターを入れて弱火にかけ、水煮コーンを加えて炒め、塩コショウで味を調える。器に盛り、パセリを散らす。
©Eレシピ