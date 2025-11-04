プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「お手軽ハンバーグ 家庭的な基本の味をプロが伝授 by山下 和美さん」 「シンプルツナサラダ」 「バターコーン」 の全3品。
シンプルなハンバーグ定食。ハンバーグのタネもドレッシングも丁寧に作るとおいしさが違います。

【主菜】お手軽ハンバーグ 家庭的な基本の味をプロが伝授 by山下 和美さん


©Eレシピ


調理時間：20分
カロリー：492Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

合いびき肉  250g
  塩  少々
玉ネギ  1/2個
  塩コショウ  少々
  バター  10g
パン粉  大さじ4
  牛乳  大さじ2
粗びき黒コショウ  少々
ナツメグ  少々
サラダ油  適量 ＜ソース＞
  赤ワイン  大さじ2
  ケチャップ  大さじ2
  ウスターソース  大さじ1
  しょうゆ  小さじ1
  砂糖  小さじ1
パセリ  (飾り)適量

【下準備】

玉ネギは粗みじん切りにする。フライパンにバターを入れて中火で熱し、玉ネギを入れて炒める。透き通ったら塩コショウをし、バットに取り出して冷ます。パン粉に牛乳を入れてふやかしておく。

©Eレシピ



【作り方】

1. ボウルに合いびき肉と塩を入れ、粘りがでるまでしっかり練る。パン粉、粗びき黒コショウ、ナツメグを加え、さらに練る。

©Eレシピ


合いびき肉は使う直前まで冷蔵庫に入れておきましょう。
2. 玉ネギを加えて混ぜ合わせたら、2等分にし、キャッチボールをする要領で空気を抜きながら、俵型にする。

©Eレシピ


3. フライパンにサラダ油を中火で熱し、ハンバーグを入れて7分程焼く。ひっくり返して、さらに5分程弱火で蓋をして焼き、器に盛る。

©Eレシピ


4. 同じフライパンに赤ワインを入れて中火で加熱する。残りの＜ソース＞の材料を入れ、混ぜながらトロミがつくまで弱火で煮詰め、ハンバーグにかけ、パセリを添える。

©Eレシピ



【副菜】シンプルツナサラダ
手作りドレッシングでいつものサラダがおうちの味に！

©Eレシピ


調理時間：10分
カロリー：230Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

ツナ  1缶(70g)
レタス  4枚
トマト  1/2個
キュウリ  1/2本 ＜ドレッシング＞
  酢  大さじ1
  マスタード  小さじ1
  オリーブ油  大さじ2
  塩コショウ  少々

【下準備】

ツナはザルに上げ、油をきる。レタスは水洗いして水気をきり、食べやすい大きさにちぎる。

©Eレシピ


トマトはヘタをくり抜き、くし切りにする。キュウリは端を切り落とし、斜めに切る。

©Eレシピ



【作り方】

1. ＜ドレッシング＞を作る。ボウルに酢とマスタードを入れ、小さい泡立て器などでよく混ぜる。混ぜながらオリーブ油を少しずつ加え、塩コショウで味を調える。

©Eレシピ


オリーブ油を少しずつ加えて乳化させると、油っぽくないおいしいドレッシングができます。
2. 器にレタス、トマト、キュウリ、ツナを盛り合わせ、＜ドレッシング＞をお好みの量かける。

©Eレシピ



【副菜】バターコーン
バターとコーンは最強の組み合わせ！　お肉料理の付け合わせにもぴったりです。

©Eレシピ


調理時間：5分
カロリー：77Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

水煮コーン  (缶)120g
バター  5g
塩コショウ  少々
パセリ  (刻み)適量

【作り方】

1. フライパンにバターを入れて弱火にかけ、水煮コーンを加えて炒め、塩コショウで味を調える。器に盛り、パセリを散らす。

©Eレシピ