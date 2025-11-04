きょうの為替市場、先週のイベント通過で方向感のない展開となる中、ポンドドルは１．３１ドル台前半での振幅が続いている。下げは一服しているものの、買い戻す気配もない状況。一方、ポンド円はＮＹ時間に入って２０１円台に下落する場面が見られたものの、２０２円台に戻す展開。２１日線付近での推移が続いている。



市場では今週の英中銀の金融政策委員会（ＭＰＣ）待ちの雰囲気も強い。市場では据え置きが有力紙されており、利下げの確率は３０％程度に留まっている。ただ、一部には利下げの可能性も指摘されており、据え置きだったとしても投票は拮抗した内容になり、それがポンドを圧迫するとの見方も出ているようだ。



GBP/USD 1.3147 GBP/JPY 202.58 EUR/GBP 0.8768



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

