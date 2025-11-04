W杯はテレビで放送すれば高視聴率が期待できる人気コンテンツ。一方で、人気が高いだけに放映権料は高騰し、各テレビ局が悲鳴を上げているのが現状だ。02年日韓大会以前は国際サッカー連盟（FIFA）がNHKのみに販売していたが、それ以降は広告代理店（電通）が放映権を購入。民放でも放送できるようにしたことが、高騰が始まったそもそものきっかけとされる。

高騰に歯止めがかからない近年では、テレビ局単独ではもちろん、ジャパンコンソーシアム（JC）での購入も大きな負担となり始め、撤退する局も出始めた。そこで参入してきたのが、今や欧州主要リーグの大半をカバーする有料配信サービスだ。地上波と違い有料と聞くとどうしてもマイナスな印象がつきまとうが、決してそうではない。前回のカタール大会はABEMAが全試合を無料配信。その背景に契約者を増やす狙いがあるのは言うまでもないが、今夏のクラブW杯を独占配信したDAZNもグローバル企業の強みを生かし、独自コンテンツを制作するなどプラス要素はある。今や最も重要なことは、視聴者をいかに満足させるかだと思う。（一般スポーツデスク・垣内 一之）