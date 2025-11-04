映画「ソーシャル・ネットワーク」俳優、“見知らぬ人”に腎臓提供へ
映画「ソーシャル・ネットワーク」などで知られるジェシー・アイゼンバーグ（42歳）が、今年末に、見知らぬ人へ腎臓を提供する手術を受けると明かした。
米放送局NBCの朝番組「トゥデイ」に出演した際、献血キャンペーンへの参加がきっかけだったと語り、「これは迷う余地のない決断」と述べている。
番組内では「血がたくさんあるから、分けたい気持ちになる」「血液提供が好きなんだ」「12月中旬に利他的な提供をするよ」と語った。
ウェイル・コーネル医科大学によると、“利他的提供”とは、医学的適合性に基づいて選ばれた見知らぬ人に、臓器を提供する非指名型の生体提供を指す。
別のインタビューでは「ほぼリスクがなく、非常に必要とされている。時間と意志があれば、誰もが迷わず決断できるはず」と語った。
8歳の息子バナーくんを持つジェシーは、米国腎臓財団の「家族優先バウチャー制度」により、将来家族が腎臓提供を必要とした場合、優先的に受けられる仕組みも説明。「家族にとってもリスクはない」と強調した。
メイヨー・クリニックによると、腎臓提供者の多くは術後2〜4週間で通常の生活に戻れるという。米国では年間約5000件の生体腎臓提供が行われている。
