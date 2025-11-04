秋の夜に咲く雅な味♡たねや「栗名月」と栗尽くし和菓子コレクション

秋が深まるこの季節、十三夜の美しい月を愛でながら、実りへの感謝を込めた「栗名月」を味わってみませんか。たねやでは、2025年11月2日の十三夜に合わせ、季節の歳時菓子「栗名月」をはじめ、秋の味覚・栗をふんだんに使った限定和菓子を販売します。風情あふれるお月見菓子とともに、心ほどける秋のひとときを過ごしてみてください。

たねやの歳時菓子「栗名月」で十三夜を味わう

中秋の名月から約1か月後に迎える十三夜は、豊かな実りに感謝する行事として親しまれてきました。

価格：5個入 1,080円

たねやの歳時菓子「栗名月」は、小豆の時雨生地で黄味餡を包み、蜜漬けの栗をのせて満月を表現。しっとりとした口どけと、栗の上品な甘みが織りなす調和が魅力です。

日保ち：2日

販売期間：11月2日のみ限定販売

販売店舗：たねや全店／公式オンラインショップ（事前予約受付中）

秋の味覚を堪能♡たねやの栗づくし和菓子

栗の美味しさをさまざまなかたちで味わえる、たねやの秋限定菓子をご紹介します。まず「栗蒸羊羹」（1本 1,080円）は、北海道産小豆の餡に栗をたっぷりと加えた、素朴ながら奥深い味わいの逸品。

続いて「栗大福」（1個 378円／2個入 756円）は、近江米の餅と瑞々しい粒餡、丸ごとの栗が絶妙に調和します。

さらに「栗月下」（小 1,512円／大 3,024円）は、蒸し栗のようなほくほく食感と、栗本来の甘みを閉じ込めた贅沢な味わい。どれも秋の夜長にぴったりな、ほっと心を温める和の甘味です♪

秋の夜を彩る栗の和菓子で、心ほどけるひとときを

たねやの「栗名月」をはじめとする秋の限定和菓子は、見た目にも美しく、季節の移ろいを感じさせてくれます。

十三夜の月を眺めながら、やさしい甘みとともに過ごす時間は、まるで秋の詩のよう。豊かな実りに感謝しながら、栗の香りに包まれたひとときをお楽しみください♡