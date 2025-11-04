U-17日本代表が白星スタート！ 瀬口のビューティフル弾＆終了間際に平島がダメ押しゴール！ モロッコとのGS初戦は２−０快勝【U-17W杯】
廣山望監督が率いるU-17日本代表は現地11月３日、カタールで開催されているU-17ワールドカップのグループステージ第１節でモロッコと対戦した。
今大会から毎年開催となり、参加国は24か国から48か国に拡大。４チームずつ12のグループに分かれて戦い、日本はB組でモロッコ、ニューカレドニア、ポルトガルと同居。各組上位２位と各組３位の成績上位８チームの合計32チームがノックアウトステージに進出する。
2011年大会で記録した過去最高成績のベスト８以上を目ざす日本は初戦、序盤に相手の攻勢を受ける。
スピードを活かした鋭いカウンターには、藤田明日翔ら守備陣がしっかりと対応。９分、強烈なミドルを打たれたシーンでは、GK村松秀司がスーパーセーブで防ぎ、事なきを得る。
押し込む時間が長くなると、テンポの良い繋ぎで左右に振りながら相手の隙をうかがう。19分には、アタッキングサードでのワンタッチパスから、ペナルティエリア左を抜け出した平島大悟が放ったシュートはゴールの上に大きく外れた。
27分には、右CKから元砂晏翔仁ウデンバがヘディングで合わせてネットを揺らす。しかし、GKへのファールがあったとしてノーゴールの判定に。
45＋１分には右CKから吉田湊海が頭で合わせるも、GKの好セーブに遭い得点ならず。前半を０−０で終える。
後半も立ち上がりから果敢に相手ゴールに迫る。47分、ゴール前への浮き球のボールを収めた吉田が反転シュート。これはGKに足で止められた。
それでも57分、ついに先制。浅田大翔が右サイドから中央にドリブルで持ち込み、左斜め前に丁寧なパスを供給する。これに走り込んだ瀬口大翔が、ペナルティエリア左手前から右足のダイレクトで合わせると、巻いたシュートがゴール右に決まる。
美しいゴールで先手を取った日本は勢いに乗る。76分、前線へのロングボールに反応した吉田が力強く突破して、最後は頭でネットを揺らすが、主審が映像を確認したうえで、ハンドがあったとして得点は認められず。
そしてこのまま終わらず、終了間際の90＋８分には速攻から平島がダメ押しの２点目を奪う。最後まで無失点に抑えた日本が２−０で快勝し、大会白星スタートを飾った。
