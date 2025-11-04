浅田大翔のアシストから瀬口大翔が決勝ゴールを決めた

FIFA U-17ワールドカップが11月3日、カタールで開幕した。

U-17日本代表は大会初日にU-17モロッコ代表と対戦し、2-0で勝利。欧州クラブのアカデミー育ちも多いアフリカ王者を撃破し、アウェーの雰囲気のなか白星発進となった。

日本は背番号10のFW吉田湊海（鹿島アントラーズユース）、すでにプロ契約を交わしているMF長南開史（柏レイソル）、FW浅田大翔（横浜F・マリノス）らが先発。主将は、唯一の海外組のGK村松秀司（ロサンゼルスFC）が務めた。

前半序盤は、モロッコに左サイドから押し込まれる展開となる。前半9分には相手ミドルを村松が好セーブ。前半27分には、CKから元砂晏翔仁ウデンバ（鹿島アントラーズユース）がネットを揺らしたが、ファウルの判定となった。

なんとか無失点で試合を折り返すと、後半早々に先制に成功する。後半12分に浅田のアシストを、左サイドから入ってきたMF瀬口大翔（ヴィッセル神戸U-18）が右足一閃。衝撃のゴラッソに観客席を埋めた相手応援団も静まり返った。

後半31分に吉田が2点目を決めたかと思われたが、モロッコのリクエストによってFVS（フットボール・ビデオ・サポート）で取り消し。後半38分には相手選手がボックス内で倒れて再びリクエストとなったが、ノーファウルだった。

相手の好プレーには大歓声、日本のファウルにはブーイングの状況のなか、後半ATには追加点を奪った日本は、アフリカ王者を破って白星発進に成功。6日にU-17ニューカレドニア代表、9日にU-17ポルトガル代表と対戦する。（FOOTBALL ZONE編集部）