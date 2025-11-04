嵐の櫻井翔（43）が3日、月曜キャスターを務める日本テレビ「news zero」（月〜木曜後11・00、金曜後11・30）に生出演。この日デビュー26周年を迎え、メンバー5人そろって行った生配信を振り返った。。

番組のラストで藤井貴彦アナウンサーに26周年を祝福されると「ありがとうございます」と頭を下げ、「今朝起きてスマートフォンを開くとSNSで“嵐26周年おめでとう”という言葉がたくさん並んでいて温かな世界に胸がジーンと温かくなりました」と笑顔。

この日はメンバー5人そろっての生配信「生配信だヨ嵐会2025」を公式ファンクラブサイトで行った。

5人での生配信は2020年12月31日、活動休止前ラストとなった東京ドームでの無観客生配信ライブ以来1768日ぶりだったが、「今日1日、朝から5人でずっと一緒にいたんですけどおよそ5年近く普段一緒にいなくてもタイムカプセルを開けたようにというか、当時の感覚に一瞬で戻れました。そんな不思議な時間が、5人の空気感が懐かしく思いました」と振り返った。

「夕方には5人生配信をやっていたんですがファンの方からたくさんコメントをいただきました。たくさんの方が支えてくださって嵐は26歳の誕生日を迎えることができたと改めて感じるところです」と感謝を口にし、「これからもどうぞ、嵐をよろしくお願い致します」とメッセージを送った。

嵐は今年5月に公開したファンクラブ会員向けの動画で、来春の全国ツアーをもって活動を終了することを発表。この日の生配信ではリーダーの大野智が「このままではね、終われないということも思い、今回4年半ぶりにみんなとも話し合って、今ここに立ってます」と話し、「これからこういう機会を作っていきたいと思うので、徐々にどんどん楽しいことを届けられるようにこっちも考えていくので、期待して待っててください」とファンへ呼び掛けた。