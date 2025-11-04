多い日や夜の“漏れ”への不安を、もう我慢しなくていい--。吸水ショーツブランド**Bé-A〈ベア〉**から、ブランド史上最高峰の吸水力を誇る新モデル「ベア ウルトラ ヘビー＆ナイト プロ」（税込9,020円）が登場しました。約150ml*⁵の吸水量と、全方位ガード構造で、どんな体勢でも安心。機能性だけでなく、快適さと美しさを追求した“究極のプロ仕様”として進化した一枚です。

最長54cmの吸収体で“全方位”をガード



新モデル「ベア ウルトラ ヘビー＆ナイト プロ」は、最長54cm・最大幅36cmのロング＆ワイド吸収体を搭載。前後左右を防水布でしっかりカバーし、寝返りやうつ伏せの姿勢でも漏れを徹底ガードします。

さらに、ヒップ密着度を高めるズレ防止縫製を採用し、長時間の着用でも安心のフィット感。まるで“動くナイトガード”のような設計で、どんなシーンも快適に過ごせます。

もう“漏れ”に悩まない。Bé-Aの吸水ショーツが進化して新登場

吸水スピード・消臭力・温もりまで進化



クロッチ部分の素材を新しくアップデートし、吸水スピードと拡散力、速乾性がさらに向上。水分を素早く吸収し、肌に触れる部分をサラサラに保ちます。

加えてAg+抗菌防臭機能により、アンモニア・酢酸・イソ吉草酸のニオイを最大98％*³消臭。お腹部分にはテラヘルツ加工を施し、冷えやすい体を内側から温めます。

乾燥機OKの丈夫な素材で、デイリー使いにもぴったりです。

*³ Ag+抗菌防臭は吸収体2層目、消臭は5層目、抗菌防臭4・6層目に使用

サイズ拡大＆タグレス仕様で心地よさUP



今回の「プロ」モデルでは、ウエストゴムを使わない折り返し仕様で、かゆみや食い込みを軽減。股上も3cm伸び、優しくお腹を包み込みます。

さらに、品質タグを廃止してプリント仕様に変更。洗濯時のストレスもゼロに。サイズは新たに4Lサイズを追加し、全11サイズ展開に。

どんな体型の人にも寄り添う、包容力のある設計です。

“その日”を忘れるほどの快適さを、すべての女性に



多い日も、眠れない夜も、もう怖くない。Bé-A〈ベア〉の「ウルトラ ヘビー＆ナイト プロ」は、吸水力・快適性・デザイン性すべてを磨き上げた究極の吸水ショーツ。

“その日であることを忘れるくらい快適”を叶える一枚が、あなたの毎日に自信と安らぎをもたらします。新しい選択肢で、もっと自由に、自分らしく過ごして♡