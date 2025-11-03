文化の日のきょう（3日）、皇居で文化勲章の親授式が行われ、天皇陛下が王貞治さんら受章者8人に勲章を贈られました。

文化勲章を受章したのは、▼元プロ野球選手の王貞治さん（85）や、▼ファッションデザイナーのコシノジュンコさん（86）、▼今年ノーベル化学賞を受賞した京都大学の北川進さん（74）ら8人です。

きょう行われた親授式で、陛下は「文化の向上に尽くされてきたことを誠に喜ばしく思います」と伝えられました。

ファッションデザイナー コシノジュンコさん

「まだまだやることがたくさんありまして。特に日本の文化を世界にという役目でもある」

元プロ野球選手 王貞治さん

「名誉な章を受章しまして光栄に思っています。（過去には）長嶋さんも受章している。同時代に一緒に野球をやったものですから」

8人それぞれが受章の喜びを語りました。

また、政府は秋の叙勲の受章者を発表。「ドラゴンクエストシリーズ」の生みの親として知られるゲームデザイナーの堀井雄二さん（71）や経済学者の竹中平蔵さん（74）ら、3963人が受章しました。