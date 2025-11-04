櫻坂46、歴代センター6人が語る現在地と展望 『日経エンタ』で表紙＆特集掲載
アイドルグループ・櫻坂46が、4日発売の『日経エンタテインメント！』2025年12月号（日経BP）の表紙と巻頭特集を飾る。同誌での表紙登場はグループとして初。特集テーマは「“今”の櫻坂46を代表するメンバーが集結。5周年からの挑戦」で、6人のメンバーがそれぞれの視点でグループの現在地と未来を語る。
【表紙カット】カッコかわいい！表紙を飾る歴代センター6人
表紙および巻頭には、二期生の藤吉夏鈴、森田ひかる、山崎天（崎＝たつさき）、三期生の的野美青、村井優、山下瞳月の6人が登場。全員のソロロングインタビューを通して、全国5都市11公演を巡った『5th TOUR 2025 “Addiction”』の裏側、印象的な楽曲や演出、そして5周年を迎えた今だからこそ見える“次の挑戦”を明かしている。
特集は6人の私服集合ショットから始まり、ツアーや海外イベント出演での手応え、個々のソロ活動への意識など、多角的に櫻坂46の現在を掘り下げる内容に。二期生の森田は『5th TOUR 2025“Addiction”』での「マンホールの蓋の上」の導入の演出や、「UDAGAWA GENERATION」でのサーカス団との共演について、さらに『Anime Expo 2025』で感じた思いや、いつか立ってみたいステージを明かした。
そして、三期生の山下は『5th TOUR 2025“Addiction”』での「自業自得」で披露した演出をどう演じたか。さらに「櫻坂46のライブ」の魅力の根幹がどこにあると感じているのかを伝えている。
特別付録には、6人の私服と制服姿を収めた両面A1ポスターが付属。これまでの歩みと新たな挑戦を象徴する内容に仕上がっている。
