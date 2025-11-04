『姫様“拷問”の時間です』第2期、姫と魔王軍が食卓囲むキービジュアル公開 放送＆配信開始は来年1月12日に
テレビアニメ『姫様“拷問”の時間です』第2期のキービジュアルが4日、公開。あわせて放送と配信は2026年1月12日より開始されることが発表された。
【動画】サクラ・ハートロックも登場する『姫様“拷問”の時間です』第2期ティザーPV
第2期のキービジュアルは、満面の笑みの姫と魔王軍の面々が食卓を囲む様子が描かれている。
TOKYO MX、BS11、カンテレにて放送されるほか、ABEMAにて地上波同時・WEB最速配信も実施される。
本作は、魔王軍に捕えられ、固く冷たい監獄の中に囚われた国王軍の王女にして第三騎士団騎士団長である“姫”が、拷問でほわほわの焼きたてトースト、湯気がたちのぼる深夜のラーメン、愛くるしい動物たちと遊ぶ時間、おいしい食事＆楽しい遊びを容赦なく突きつけられ、“拷問”に打ち勝ち王国の秘密を守り切れるのか？というハートフルコメディー。テレビアニメ第1期が2024年1月〜3月にかけて放送された。
【動画】サクラ・ハートロックも登場する『姫様“拷問”の時間です』第2期ティザーPV
第2期のキービジュアルは、満面の笑みの姫と魔王軍の面々が食卓を囲む様子が描かれている。
TOKYO MX、BS11、カンテレにて放送されるほか、ABEMAにて地上波同時・WEB最速配信も実施される。
本作は、魔王軍に捕えられ、固く冷たい監獄の中に囚われた国王軍の王女にして第三騎士団騎士団長である“姫”が、拷問でほわほわの焼きたてトースト、湯気がたちのぼる深夜のラーメン、愛くるしい動物たちと遊ぶ時間、おいしい食事＆楽しい遊びを容赦なく突きつけられ、“拷問”に打ち勝ち王国の秘密を守り切れるのか？というハートフルコメディー。テレビアニメ第1期が2024年1月〜3月にかけて放送された。