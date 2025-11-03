およそ4時間半後に優勝パレードが行われるロサンゼルスのダウンタウンの大通りからお伝えします。

現地時間午前6時20分ごろで、パレード開始までまだ4時間半ほどあるのですが、すでに大勢のファンが集まっています。大谷選手のユニホームを着たファンの姿も多く見られます。

このパレードには去年、25万人が参加しました。ドジャース史上初の二連覇を達成したことしも中心部を交通規制することから、渋滞などによる混乱が予想されています。

パレードのルートはおよそ3キロとなっていまして、大谷選手らドジャースの選手たちは、この目の前を通過してこの先にある交差点で右折する予定です。

――現地のファンの熱気というのはどうでしょうか？

劇的な世界一から2日となりますが、熱気は収まるどころか増している印象です。「このパレードのために夜中の3時半から場所取りをした」というファンもいました。

――日本人選手目的でパレードに参加するファンもいるのでしょうか？

大勢います。早朝に話を聞いたファンは「大谷選手、山本投手、佐々木投手の姿をこの目に焼き付けるんだ」と意気込んでいました。

パレードまであと4時間あまり。ロサンゼルスの街はお祭りムードに包まれています。