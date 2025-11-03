【RIZIN】榊原CEO、19歳でメイン締めた秋元強真を絶賛 大みそかの構想、天心への期待も明かす
■『RIZIN LANDMARK 12 in KOBE』
（3日／GLION ARENA KOBE）
全試合終了後に榊原信行CEOの総括会見が行われ、メインイベントで大流血の激闘を繰り広げた秋元強真と萩原京平に対して「超満員の観客の大声援に十分に応えてくれた」と賞賛を送った。
【インタビュー動画】榊原CEO、19歳でメイン締めた秋元強真を絶賛「驚愕した」
初進出となった会場に超満員となる1万人以上の観客を集めた今大会のメインは、3ヶ月以上に及ぶ因縁の決着戦。膨れ上がったファンの期待を大きく上回る激しい打ち合いで、最後は秋元がグラウンドからのパンチの連打でTKO勝利を飾った。
榊原CEOは「覚悟を決めて京平も強真も全力で戦う姿に、僕も胸を打たれました」と両者を称えた。特に勝者の秋元は「19歳にしてとてつもない引き出しの多さとポテンシャルで、相手の得意とする打撃の攻防にしっかり付き合って、2ラウンドでまさにMMAで決着をつける。横綱相撲とまでは言わないけど、メインイベンターとして求められる資質を19歳にして備えていることに驚愕し、うれしく思いました」と絶賛の言葉を並べた。
一方、敗れた萩原についても「ハートの強さも見せた。戦績は黒星が先行してた京平はここで勝ってイーブンにしたかっただろうけど、試合を見たファンの人たちはまた京平の試合を見たいはずだから、メインイベンターの重責をしっかり果たしてくれた」と変わらぬ信頼を寄せた。
勝ちながらもダメージが大きい秋元の大みそか大会は否定したが、「10周年の締めくくりとしてタイトルマッチもスペシャルワンマッチも、ファンが見たいと思ってくれるカードをラインナップしている。けっこう手応えを感じているので楽しみにしていただけたら」と自信をにじませた。
先月には、史上初めてボクシング3階級で4団体統一王者となったテレンス・クロフォードが来日した際に、一緒にランチを楽しんだ。ビジネスの話はなかったと言われているが、10周年の集大成となる大みそか大会にむけて「いろんな可能性はあると思います。ライアン・ガルシアも日本で必ず試合をしますって未だに言ってますし」と、ボクシング界を巻き込んだ大きな仕掛けの可能性も示唆した。
日本のボクシング界では、RIZINで活躍後にボクシングに転向した那須川天心が、今月23日に初の世界タイトルマッチで井上拓真と対戦する。榊原CEOは「彼が思い描いている格闘家のプラントして順調に来ているはずですから、ボクシングでも天心なら世界チャンピオンになるんじゃないですか」と王座戴冠を確信。会場観戦については「僕が行って会場を乱しても仕方ないので、PrimeVideoでこっそり見ておきます」と明かした。
