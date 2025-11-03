ラグビーの「リポビタンＤツアー２０２５」で欧州遠征中の日本代表が３日、現地からオンライン取材に応じた。フランス１部トゥールーズでプレーし、現地で合流したＳＨ斎藤直人は「昨日合流して。チームの到着と同じタイミングでホテルに着いて、今日の午前中に練習入りました」と語った。

７月１２日のウェールズ戦で先発し、渡仏。一時的に日本代表を離れている間も、スタッフ陣やチームメートとはコミュニケーションを取っていたという。ロンドンで南アフリカに７―６１で敗れた一戦を振り返り「試合を見ながら、こういう時にこういう事を使うんだなとか、イメージして見ていた。うまくいかない時にどうするとか、具体的に見られました」とした。

日本は夏に準優勝したパシフィック・ネーションズカップ、１０月にオーストラリア戦（１５●１９）をへて欧州遠征へ。８日にアイルランド戦を控え、斎藤も急ピッチで戦術などを落とし込む。「より細かいところを自分で詰めてやっていかないと。皆より遅れているのは明らかなので、その理解のところ。オフザフィールドで責任感をもってやりたい」と表情を引き締めた。