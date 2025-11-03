ペップが得点量産のハーランドを絶賛「メッシやロナウドは15年間続けてきたが、彼はそのレベルに達している」
マンチェスター・シティのジョゼップ・グアルディオラ監督は、ゴール量産中のノルウェー代表FWアーリング・ハーランドがFWクリスティアーノ・ロナウドやFWリオネル・メッシに匹敵する実力があることを確信しているようだ。英『スカイスポーツ』が伝えている。
2日に行われたプレミアリーグ第10節でマンチェスター・Cはボーンマスと対戦した。前半17分、MFラヤン・シェルキのパスから完全に抜け出したハーランドがPA内まで持ち込んで先制点をマーク。さらに、同点とされて迎えた33分にはシェルキの浮き球のパスからまたもやハーランドが抜け出すと、左足のシュートでネットを揺らして勝ち越しゴールを奪った。
3-1の勝利に貢献したハーランドは、この日の2得点で今季のプレミアリーグでの得点数を13(10試合)まで伸ばし、6得点で2位に並ぶ4選手との差を7まで広げて得点ランキングトップを独走。さらに、今季マンチェスター・Cがプレミアリーグで記録している20得点の半分以上を一人で叩き出しており、圧倒的な存在感を示している。
この活躍にグアルディオラ監督も脱帽。メッシやC・ロナウドのレベルに達したかと問われると、「メッシやロナウドと一緒にプレーするとこんな感覚になる。彼の影響力は非常に大きい」と2大スターと同じレベルでプレーしていると主張した。
「彼の数字を見たか? 彼はそのレベルに達していると思う。メッシとロナウドはこれを15年間も続けてきたが、まさにこれがそのレベルだ。最初のゴール、彼のシュートの仕方はは『俺が決める』という感じだったね」
「彼にはハングリー精神がある。それは最高だし、ゴールのために生きている。正直に言うと、彼がいなかったら厳しいだろう」
2日に行われたプレミアリーグ第10節でマンチェスター・Cはボーンマスと対戦した。前半17分、MFラヤン・シェルキのパスから完全に抜け出したハーランドがPA内まで持ち込んで先制点をマーク。さらに、同点とされて迎えた33分にはシェルキの浮き球のパスからまたもやハーランドが抜け出すと、左足のシュートでネットを揺らして勝ち越しゴールを奪った。
この活躍にグアルディオラ監督も脱帽。メッシやC・ロナウドのレベルに達したかと問われると、「メッシやロナウドと一緒にプレーするとこんな感覚になる。彼の影響力は非常に大きい」と2大スターと同じレベルでプレーしていると主張した。
「彼の数字を見たか? 彼はそのレベルに達していると思う。メッシとロナウドはこれを15年間も続けてきたが、まさにこれがそのレベルだ。最初のゴール、彼のシュートの仕方はは『俺が決める』という感じだったね」
「彼にはハングリー精神がある。それは最高だし、ゴールのために生きている。正直に言うと、彼がいなかったら厳しいだろう」