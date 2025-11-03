2025年11月3日にデビュー26周年を迎えた、嵐。同日夜、グループの公式インスタグラムに「♪ ThrowBack ARASHI ♪」のタイトルとともに、デビューシングル「A・RA・SHI」のジャケット写真が投稿された。

■初々しさ満点のデビュー当時のアーティスト写真も登場

1999年11月3日にリリースされた、嵐のデビューシングル「A・RA・SHI」。

“ThrowBack”は「過去を振り返る」「懐かしい」などの意味を持つスラングで、投稿には、シングル「A・RA・SHI」のジャケット写真に加えて、ジャケット写真と同シチュエーションで撮影されたメンバーの別カット（非常に似ている別テイク）が使用されたアーティスト写真も含まれている。

純白の衣装をまとった、初々しさ満点の5人。少年期ならでは可能性に満ちた表情がまぶしい。

嵐は、生配信『生配信だヨ嵐会2025』を11月3日に開催。投稿のコメント欄は「生配信ありがとう」のメッセージがずらりと並ぶ状況となり、さらに「#みんなの好きな歌詞をシェアしよう」のハッシュタグに呼応して、多くのファンが、それぞれにとっての大切な歌詞を心を込めて書き込んでいる。

26周年のデビュー記念日に行われた、5人揃っての生配信を経て、次なるアクションに注目が集まる嵐。続報を楽しみに待とう。