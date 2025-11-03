「ミスター立教2025」結果発表 グランプリは宮原海里さん
【モデルプレス＝2025/11/03】「ミスター立教コンテスト2025」の結果発表イベントが3日、立教大学・タッカーホールにて開催。エントリーNo.5宮原海里（みやはら・かいり）さんがグランプリに輝いた。
【写真】今年度も美男美女揃い「ミス・ミスター立教」ファイナリスト10人
グランプリに輝いた宮原さんは「今までで一番嬉しかったです」とコメント。今後の活動については「コンテストが終わったばかりでまだ未定ですが、自分が成長できると思う道に進んでいきたいと思います」と語った。
改めて、夢を叶える秘訣を聞かれると「自分を信じること」と回答。最後に、ファンに向けて「4ヶ月間活動ができたのは支えてくださったファンの方のおかげです。またグランプリを取れたのも皆様のおかげです。本当にありがとうございます」と感謝を述べた。
準グランプリに選ばれたのは、エントリーNo.2の中村匠吾（なかむら・しょうご）さん。中村さんは「この経験を糧にこれからも自分の成長できる道を信じて進んでいきたいです。応援してくださった皆様、本当にありがとうございました」と伝えた。（modelpress編集部）
学部／学年：法学部／4年
出身地：東京都
誕生日：2月24日
趣味：映画・ドラマ鑑賞、サッカー
特技：挨拶
好きな食べ物：寿司
好きな言葉（座右の銘）：Good luck
最近ハマっていること：ワン・ダイレクションの曲を聴くことです。幼い頃は歌詞の意味が全くわからなかったのですが、今聴くと心に刺さるようになりました。英語を勉強しておいてよかったなと感じます笑。
・コンテスト名：ミス・ミスター立教コンテスト2025
・主催団体名：立教大学広告研究会
・スポンサー：TGC CAMPUS
・WEB投票開始日時：2025年7月1日（火）13：00〜
・投票サイト：https://miscolle.com/rikkyo2025
【Not Sponsored 記事】
【写真】今年度も美男美女揃い「ミス・ミスター立教」ファイナリスト10人
◆「ミスター立教2025」グランプリは宮原海里さん
グランプリに輝いた宮原さんは「今までで一番嬉しかったです」とコメント。今後の活動については「コンテストが終わったばかりでまだ未定ですが、自分が成長できると思う道に進んでいきたいと思います」と語った。
◆準グランプリは中村匠吾さん
準グランプリに選ばれたのは、エントリーNo.2の中村匠吾（なかむら・しょうご）さん。中村さんは「この経験を糧にこれからも自分の成長できる道を信じて進んでいきたいです。応援してくださった皆様、本当にありがとうございました」と伝えた。（modelpress編集部）
◆宮原海里（みやはら・かいり）さんプロフィール
学部／学年：法学部／4年
出身地：東京都
誕生日：2月24日
趣味：映画・ドラマ鑑賞、サッカー
特技：挨拶
好きな食べ物：寿司
好きな言葉（座右の銘）：Good luck
最近ハマっていること：ワン・ダイレクションの曲を聴くことです。幼い頃は歌詞の意味が全くわからなかったのですが、今聴くと心に刺さるようになりました。英語を勉強しておいてよかったなと感じます笑。
◆ミス・ミスター立教コンテスト2025開催概要
・コンテスト名：ミス・ミスター立教コンテスト2025
・主催団体名：立教大学広告研究会
・スポンサー：TGC CAMPUS
・WEB投票開始日時：2025年7月1日（火）13：00〜
・投票サイト：https://miscolle.com/rikkyo2025
【Not Sponsored 記事】