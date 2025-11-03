「何着ればいいかわからない」→【しまむら】の「セットアップ」が使えそう！

朝晩は冷えるけれど冬ほど着込むわけにもいかず、何を着ればいいか悩む今の季節、【しまむら】のセットアップが使えるかも。悩まずともコーデが決まるセットアップは悩める大人の強い味方であると同時に、それぞれ単体でも着られるのでロングシーズン着用できそうです。今回はしまむらから登場している、ブラウンカラーのベストとコクーンパンツをご紹介。インフルエンサーさんのおしゃれな着こなしもぜひ参考にしてみて。

ウェーブデザインが映えるシックなベスト

【しまむら】「TT＊CHIAウェーブV」\1,639（税込）

フロントのウェーブデザインが目を引くベスト。落ち着いた光沢感のある生地が高見えも狙えそうです。フックで前を留める仕様になっていて、その点もエレガントな雰囲気。ゆったりシルエットとヒップまで隠れる長さも安心ポイント。厚手ではないので、Tシャツなどをインしたりニットを合わせたりとアイテムを変えることでロングシーズン着られそうです。

ウエストの2重デザインがおしゃれなコクーンパンツ

【しまむら】「TT＊CHIAコクーンPT」\1,969（税込）

ゆったりシルエットのコクーンパンツ。ウエスト部分は白い生地との2重デザインがしゃれ見えし、タックインスタイルもサマになりそう。後ろ側はゴム仕様で楽な穿き心地も叶いそうです。先ほどのベストと合わせると簡単にセットアップコーデが完成。お仕事や休日にと幅広いシーンで活躍しそうです。

きちんと感に甘さと華やかさを添えたセットアップコーデ

こちらはベストとパンツのセットアップコーデ。きちんと感のあるベストにボタニカルな模様の白トップスを合わせることで甘さと華やかさをプラスし、エレガントな雰囲気に。メタリック調のバレエシューズとゴールドカラーのアクセサリーを添えれば、大人の洗練感を高めたスタイリングが叶いそう。

甘辛ミックスで大人可愛く決めて

スカート・ソックス・シューズと下半身すべてに花柄があしらわれた甘めコーデも、ほんのりクールな印象のベストを合わせることでほどよく中和され、大人可愛いスタイリングに変化。丈の長さも絶妙で、スカートの丈感とのバランスもグッド。オンオフ問わず活躍しそうなベストで秋コーデを楽しんで。

