¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÛÃæ°æ°¡Èþ£Ç£Ð£²Àï½ª¤¨µ¢¹ñ¡¡¡Ö£²Àï¤È¤âÉ½¾´Âæ¤Ë¾è¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤ÎÃæ°æ°¡Èþ¡Ê£±£·¡á£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ê£±£²·î¡¢°¦ÃÎ¡¦£É£Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¥Ë¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î£Ç£Ð¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±Àï¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Âè£³Àï¥«¥Ê¥ÀÂç²ñ¤Ç¤â£³°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¾å°Ì£¶Áª¼ê¤ÇÁè¤¦£Ç£Ð¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¹Ô¤¤òÆüËÜÀª¤ÇºÇ½é¤Ë¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡£³Æü¤Ë±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿Ãæ°æ¤Ï¡Öº£µ¨½é¤á¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«¤Î»î¹ç¤ÇÉ½¾´Âæ¤Ë¾è¤ì¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡£¶â¥á¥À¥ë¤â¼è¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¥«¥Ê¥ÀÂç²ñ¤Ç¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë¡¢¥Õ¥ê¡¼¤È¤â¤ËÉð´ï¤È¤¹¤ë¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡Ê£³²óÅ¾È¾¡Ë¤Ï¼ºÇÔ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë£³°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¡£¡ÖÁ°¤Ï¥¢¥¯¥»¥ë¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Â¾¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤Î°ÂÄê´¶¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¸¶°ø¤ÇÅÀ¿ô¤¬°ú¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£µ¨¤«¤é¤½¤³¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼«¿È¤Ç¤âÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿£Ç£Ð¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤â¡¢º£µ¨¤Ï½é¤Î¥·¥Ë¥¢¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¡Ö¥·¥Ë¥¢¤ÎÉñÂæ¤Ç¤â¤¹¤´¤¯½Ð¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤â¤½¤Î°ì¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢¤Ê¤ó¤«¤½¤³¤Þ¤Ç¼Â´¶¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ÍÏÇ¤¤¤â¸«¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö£±¤«·î¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀèÀ¸¤ÈÏÃ¤·¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¤Î³ÎÎ¨¤ä¥×¥í¥°¥é¥à¤Î´°À®ÅÙ¤¬¤â¤Ã¤È¾å¤¬¤ì¤Ð¡×¤È½é¤ÎÉñÂæ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£