SLYがGrateful Deadと初コラボ！遊び心があるベアモチーフアイテム

ファッションブランド「SLY（スライ）」が、伝説的ロックバンド『Grateful Dead（グレイトフル・デッド）』とのコラボレーションを発表。バンドの象徴“ダンシング・ベア”をモチーフに、ハートやリボンを取り入れた全4型がラインアップ。ガーリーさとストリートの絶妙なバランスが楽しめる特別なコレクションは、11月13日(木)より順次発売予定です♡

遊び心×ガーリーなムードが融合した限定コレクション

スウェットトップス

ロゴジャカードのジップトップス

カーディガン

今回登場する「Grateful Dead × SLY」コレクションは、SLYらしいモードな世界観に“ダンシング・ベア”のポップさをミックス。

刺繍が印象的なスウェットトップス（\11,990税込）や、ロゴジャカードのジップトップス（\14,300税込）、コンパクトなシルエットが魅力のカーディガン（\11,990税込）など。

秋冬コーデを一気に華やかにしてくれる4型を展開。ハートモチーフがキュートなニットキャップ（\7,997税込）も見逃せません♡

発売は11月13日から順次！ルミネ店舗・WEBでも登場

10月31日(金)から「SHEL’TTER WEBSTORE」で入荷連絡をスタートし、11月13日(木)にはルミネ各店（新宿・立川・北千住・横浜・町田・大宮・池袋）で先行発売。

さらに、11月21日(金)からは「SHEL’TTER WEBSTORE」や「ZOZOTOWN」などのオンラインショップ、SLY直営店・SHEL’TTER全店舗で展開されます。

Grateful Deadファンはもちろん、今季のトレンドを楽しみたい方にもおすすめです♪

“ダンシング・ベア”がくれる、自由でチャーミングな秋冬スタイル♡

SLY×Grateful Deadのリミテッドコレクションは、ガーリーさの中にロックな遊び心をプラスした大人のためのデザイン。ひとつ取り入れるだけで、秋冬の着こなしがぐっと華やかに。

トレンドに敏感なあなたも、ぜひこの特別なコラボで自分らしいスタイルを楽しんでみて♡心まで弾むようなベアたちの世界を、ぜひ体感してみてください♪