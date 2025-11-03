「ミス立教2025」結果発表 グランプリは清造菫さん
【モデルプレス＝2025/11/03】「ミス立教コンテスト2025」の結果発表イベントが3日、立教大学・タッカーホールにて開催。エントリーNo.1清造菫（せいぞう・すみれ）さんがグランプリに輝いた。
グランプリに輝いた清造さんは「まさか自分が選ばれると思ってなかったので、とても驚きました。でも、今まであと一歩のところで結果を掴み取ることが出来なかったので、グランプリ取れて本当に嬉しい気持ちでいっぱいでした」と喜びをコメント。今後の活動については「SNSを通じて色々発信していきたいです。そして、残りの学生生活を全力で楽しみたいです」と語った。
改めて、夢を叶える秘訣を聞かれると「絶対に諦めないこと」と回答。最後に、ファンに向けて「毎日投票してくれたり、SNSで暖かいメッセージをくださって、自分が出たいと思ったミスコンだったけど、時には思うようにいかず、応援してくれる皆様には沢山元気を貰っていました。感謝してもしきれません。遠方からも配信で色んな応援があり、ほんとうに嬉しかったです。ここで出会ったご縁を大切に頑張って生きたいです」と感謝を述べた。
準グランプリに選ばれたのは、エントリーNo.5の渡邉果菜（わたなべ・かな）さん。渡邉さんは「まさかこのような賞を取れるとは思っていなくて、本当に嬉しいです。ミスコン出た経験は、今後の人生の糧になりました。これからも挑戦し続ける人でありたいと思います」と伝えた。（modelpress編集部）
学部／学年：観光学部4年
出身地：石川県
誕生日：5月25日
趣味：旅行、韓ドラ鑑賞
特技：ピアノ、旅行の計画を立てること
好きな食べ物：お肉、ラーメン
好きな言葉（座右の銘）：「やらない後悔よりやる後悔」です！！ 人生は一度きりしかないし、いつ何が起こるかわからないからこそ毎日を悔いのないように過ごしたいと思っています！ やりたいことや成し遂げたいことがあるなら、失敗を恐れずに、何でも挑戦していこうと心がけながら日々生きています。
最近ハマっていること：アルバイト！！
・コンテスト名：ミス・ミスター立教コンテスト2025
・主催団体名：立教大学広告研究会
・スポンサー：TGC CAMPUS
・WEB投票開始日時：2025年7月1日（火）13：00〜
・投票サイト：https://miscolle.com/rikkyo2025
