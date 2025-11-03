バッグにサッと忍ばせたい！【3COINS】大容量が嬉しい♡「折りたたみバッグ」

もう少し大きめのバッグを持ってくればよかった……。旅行先や外出先でのそんなときに備えて、折りたためる大容量バッグを持っておくと便利です。そこで今回は【3COINS（スリーコインズ）】から、肩掛けもできて機能性も優秀なバッグをご紹介。

旅先でお土産が増えても安心な優秀バッグ

【3COINS】「お土産用折りたたみ大容量バッグ」\1,100（税込）

シンプルで使いやすいデザインながら、たっぷり入る大容量サイズが嬉しいバッグ。キャリーケースの持ち手に通せる仕様で、旅行先で増えてしまいがちなお土産用バッグにもぴったりです。使わないときは折りたたんでコンパクトに収納できるので、バッグの中に忍ばせておけます。撥水加工が施されているので、雨天時にも頼れる優れもの。

3WAY仕様で旅行や出張の必需品になりそう

【3COINS】「《3WAY》キャリーオン折りたたみバッグ」\1,650（税込）

ショルダー・手提げ・キャリーオンの3WAYで使える優秀バッグ。大きめサイズながら、こちらも折りたたむとコンパクトに収納可能です。旅行・出張はもちろん、ジムバッグやマザーズバッグとしても活躍しそうなサイズ感。下部のファスナーを開けば10cm長くなり、収納力が増すのが優秀ポイントです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M