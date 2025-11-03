中国・杭州で開催されていた女子野球の第４回アジア杯で４連覇を果たした侍ジャパン女子代表が３日、羽田空港に帰国し会見を行った。

１０の国と地域が参加し、１０月２６日より行われた大会。育成を兼ねて大学生で編成した日本は、２日の決勝以外をすべてコールド勝ち。台湾との決勝では先発の柏崎咲和（さわ、大体大）が５安打完封し８―０で下した。柏崎はこの大会、３試合計１２回を投げ６安打１失点でＭＶＰに選ばれた。

「思った以上に緊張せずにマウンドに上がることができた」と決勝を振り返った柏崎は、長打を警戒し低めを意識してゴロで抑えられたとして、「（ＭＶＰは）率直にうれしい。自分の力だけで取れたわけではないので、チームメイトや指導者の方に感謝しています」と語った。大学は卒業するが、来年から始まるＷ杯予選のメンバー入りに向けて「自分の投球を見つめ直し、今大会の経験を活かしていきたい」と意気込みをみせた。

チームを率いた中島梨紗監督は、決勝で相手投手によって打てなくなるなど課題もあったとしつつ、「日々成長し、こちらが求めていることへの姿勢もすごく良い選手たちだった」とナインを高評価。「謙虚さを忘れずに、まだまだだと思って帰ってほしい」と成長を期待した。