61歳・金融資産1075万円「貯めるのは1000万円が限界だったが、老後資金は1500万円程度必要だと感じる」その理由は？
相次ぐ物価上昇で「もはや老後資金は2000万円では済まないのでは」と、不安が増す昨今。ただ、「現役時代にもっと貯蓄すべきだった」と嘆く人がいる一方で、「元気なうちにお金を使うべきだった」と悔やむ人がいるのも事実です。
実際、年金生活でどれくらいお金が必要なのか。いくら貯蓄があれば安心して老後を迎えられるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、東京都在住61歳のケースをご紹介します。
居住地：東京都
リタイア前の職業：自営業・自由業
リタイア前の年収：650万円
現在の金融資産：預貯金1000万円、リスク資産75万円
これまでの年金加入期間：不明
老齢厚生年金（厚生年金）：9万円（繰り上げ受給）
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
年金以外の収入：回答なし
配偶者の年金や収入：回答なし
ひと月の支出：11万円
自身の老後資金について貯めすぎと感じているか、それとも足りないと感じているか、との質問には「ちょうどいい」と回答。
その理由として、「年金だけでは足りないが、働き始めてから少しずつ貯金してきたので余裕がある」と語っています。
「キリがよい数字だったため目標にした。収入がたくさんあるわけではなかったので、1000万円が限界だった」と言います。
しかし実際に年金生活を迎えた今、老後資金は「1500万円」程度必要だったのでは、と感じているそうです。
「もっと貯蓄があれば、旅行や好きなことを退職した後にたくさん楽しめたと思う」とあります。
「年金だけでは足りないのでその点では満足とは言えない。しかし、それを見越して資金を貯めていたので、普通の生活ができています」と準備の大切さを教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
