アーティストでプロデューサーのSKY-HIさん（38）が3日、都内で行われた経済誌のイベントに登場。自分にとってのヒット商品を明かしました。

行われたのは、月刊誌『日経トレンディ』がこの1年のヒット商品ベスト30と来年ヒットしそうなサービス・商品ベスト100を発表するイベント。SKY-HIさんは今回『今年の顔』に選出されました。

自身の音楽活動に加えて、音楽マネジメントレーベル『BMSG』を設立し、BE:FIRSTをはじめとする様々なアーティストのプロデュースを手がけているSKY-HIさん。今回の選出について「率直にホンマに僕でええんか？という気持ちが一番強いところではございますが、ただ所属アーティストのたくさんの活躍であったり、そういった仲間の姿とかをたくさんまるっと評価していただけたと思えば、それを代表してこういったところに選んでいただくのも、ありがたくいただくべきなのかなと思いますし、改めて本当に素晴らしい仲間に恵まれてやってこられていることを心から感謝しています」と喜びを明かしました。

2025年のヒット商品が発表されるなか、自身にとってのヒット商品は「シナモロールとハチワレのコラボ」だそうで、「キャラ同士でコラボして、シナモロールの着ぐるみをハチワレがかぶるっていう。これアリなんだっていうので結構ハマって、ぬいぐるみはわりと早めに手に入れました」とハマりっぷりを見せました。

さらに「"これいいんだ"みたいな常識を超えてくるもの、個性がとがりきったものに、ものすごく"今のカワイイ"を感じます」と持論を語りました。

イベントには、SKY-HIさんと同じく『今年の顔』に選ばれたフリーアナウンサーの森香澄さん（30）、『来年の顔』に選ばれた俳優の宮世琉弥さん（21）も登場しました。