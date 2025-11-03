U-17日本代表のW杯初戦スタメン発表! 吉田湊海、浅田大翔、元砂晏翔仁ウデンバ、長南開史が先発…モロッコとの初戦へ
U-17日本代表は3日、カタールで行われているU-17ワールドカップのグループリーグ第1節でU-17モロッコ代表と対戦する。日本時間午後10時半のキックオフを前に、スターティングメンバーが発表された。
日本のスタメンはGKが村松秀司(ロサンゼルスFC)、DF藤田明日翔(川崎F U-18)、DF藤井翔大(横浜FMユース)、DF元砂晏翔仁ウデンバ(鹿島ユース)、MF長南開史(柏)、MF平島大悟(鹿島ユース)、MF川本大善(柏U-18)、MF和田武士(浦和ユース)、MF瀬口大翔(神戸U-18)、FW吉田湊海(鹿島ユース)、FW浅田大翔(横浜FM)。
U-17W杯はこれまで2年に一度の開催だったが、今回からカタールで5年間の毎年開催に。出場国も24か国から48か国と大幅に拡大した。グループリーグは4か国ずつ12組に分かれ、各組上位2チームの24か国と、各組3位のうち成績上位8か国の合計32か国が決勝トーナメントに進む。
B組の日本は3日にモロッコ、6日にニューカレドニア、9日にポルトガルと対戦する。
<出場メンバー>
[日本]
▽先発
GK 1 村松秀司(ロサンゼルスFC/Cap)
DF 2 藤田明日翔(川崎F U-18)
DF 4 藤井翔大(横浜FMユース)
DF 5 元砂晏翔仁ウデンバ(鹿島ユース)
MF 7 長南開史(柏)
MF 13 平島大悟(鹿島ユース)
MF 14 川本大善(柏U-18)
MF 19 和田武士(浦和ユース)
MF 20 瀬口大翔(神戸U-18)
FW 10 吉田湊海(鹿島ユース)
FW 11 浅田大翔(横浜FM)
▽控え
GK 12 松浦大翔(新潟U-18)
GK 21 平野稜太(大分U-18)
DF 3 田中義峯(浦和ユース)
MF 6 野口蓮斗(広島ユース)
FW 9 小林柚希(大宮U-18)
MF 15 姫野誠(千葉)
DF 16 メンディー・サイモン友(流通経済大柏高)
DF 17 竹野楓太(神村学園高)
FW 18 マギージェラニー蓮(琉球U-18)
監督
廣山望
