大分、桐蔭横浜大FW櫻井勇斗の来季加入内定を発表「ゴールという形で勝利に貢献できるよう全力を尽くします」
大分トリニータは3日、桐蔭横浜大FW櫻井勇斗の来季加入内定を発表した。
クラブは櫻井の特徴を「身体能力の高さ(スピード、ジャンプ力、持久力)が特徴のCF。DFの背後への動き、前線での攻撃の起点となるプレースタイル」と紹介。
櫻井自身はクラブを通じ、「この度2026シーズンから大分トリニータに加入することになりました、桐蔭横浜大学の櫻井勇斗です。これまで支えてくださった家族をはじめ、指導者の方々、チームメイト、スタッフの皆さま、そして自分に関わってくださったすべての方々に心から感謝しています。大分トリニータという伝統あるクラブの一員としてプレーできることを誇りに思います。FWとしてゴールという形でチームの勝利に貢献できるよう全力を尽くします。一日一日の積み重ねを大切にし、成長し続けられるよう努力していきます。応援のほど、よろしくお願いいたします。」とコメントしている。
以下、クラブ発表プロフィール
●FW櫻井勇斗
(さくらい・ゆうと)
■生年月日
2004年1月20日
■出身地
千葉県
■身長/体重
184cm/75kg
■経歴
矢切SC-千葉U-15-日体大柏高→桐蔭横浜大
