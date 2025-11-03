【絶叫スカッと】因果応報…?子どもをロッカーに押し込んだ過去は精算できるのか… 実母が直面した“娘の恨み”【作者に聞く】
昔から漫画を描くことが好きな藤やすふみさん(@y_asufumi100)は、X(旧Twitter)や投稿サイトにて「都市伝説に求める女」を公開している。主人公のかごめがさまざまな都市伝説に遭遇する短編漫画だ。今回は、社会問題にもなった事件を基に作られた怪談話「コインロッカーベイビー」を題材としたエピソードを紹介するとともに、著者に今後の展望について話を聞いた。
「コインロッカーベイビー」の都市伝説を知っているだろうか。ある女性がコインロッカーに赤ん坊を置き去りにし、数年後にロッカーの前を通ると子どもが泣いており、「ママはどこ?」と声をかけると「お前だ!」と叫んだという話だ。
藤やすふみさんの漫画に登場する一人の女性も、コインロッカーの前を通るたび、自分の赤ん坊を育てられずロッカーに押し込んだ過去を思い出していた。女性は当時、怖くてニュースを全く見られなかったが、きっと助かっていないだろうと後悔の念に苛まれていた。
すると、ロッカーの前にしゃがんでいる女の子を見つけたので、女性は「どうしたの?お母さんは?」と話しかける。女の子はすごい形相で振り向き、「お前だよ!」と大声で叫ぶ。
女性が驚いていると、近くにいた児童養護施設のかごのさんがやって来て、「ごめんなさいね。びっくりしたでしょう。自分がコインロッカーベイビーだと知ってしまったみたいで」と話す。この子はロッカーの中で瀕死の状態で発見され、ずっとお母さんに会いたかったのだという。
その言葉を聞いた女性は感動し、かごのさんに自分が母親であることを打ち明けようとする。しかし、このあと物語は予想外な展開に発展していくのであった。
「都市伝説に求める女」は、ホラー漫画のようでありながら、ユーモアもあふれる短編漫画となっている。作者の藤やすふみさんは、今後の展望について、「ライブドアブログコミックに漫画を掲載し始めたので、さらにたくさんの人に都市伝説を広められるよう邁進してまいります。また、私生活が落ち着き次第、漫画の続編を製作していきたいです」と語った。都市伝説やホラーに興味や関心があれば、この機会にぜひ一度読んでみてほしい。
取材協力：藤やすふみ(@y_asufumi100)
