デート服っぽい特別感で彼を沼らせる♡ 冬モテの王道「ニットワンピ」コーデ3選

写真拡大 (全4枚)

おしゃれな女のコたちが実際に彼から褒められた、沼らせコーデを知りたい！そこで今回は、冬モテの王道コーデであるオフショルの「ニットワンピ」をご紹介します。さりげない肌見せをして、彼のココロをつかむあざと可愛いデートコーデを完成させよう♡

ニットワンピ

ずるっとニットで肌見せするのが冬モテの王道！

さりげない肌 見せが男ゴコロに刺さると、オフショルのニットワンピがランクイン。1枚でデート服っぽい特別感も出るんだって♡

Check! 中林奈々さん （Ray♥Influencer・26才）

ザ・王道なあざとニットコーデ♡

「オフショルニットとベージュのブーツはどちらも私がプレスをしているMISTREASSのもので、両方約20,000円。ニットがガーリーな分、小物は上品に。

つま先がシャープなブーツを選ぶと、大人っぽさが格段に上がる！」

Instagram：@nana.n____5

Check! ゆうなさん（Ray♥Influencer・22才）

足元まであったか♡ ふわもこルック

「シルエットがゆるっと可愛いニットワンピはDarichで約12,100円。前から見るとシンプルだけど、実は背中に大きなリボンが♡

秋冬らしく、UGGのスリッポンをあわせて、足元までキュートに仕上げました」

Instagram：@yuna_peach___

Check! もえさん（インフルエンサー・27才）

着映え確実な華やかピンク

「ANDMARYで購入したニットワンピは、リボンチョーカーつきで約15,400円。オフショル×ミニ丈ワンピなので、足元はGRLの約2,000円の白ブーツで肌見せ範囲を軽減。

最後にRANDAのバッグをあわせて、全体的にガーリーに♡」

Instagram：@moe_21a

撮影／山村祐太郎 文／草野咲来、大熊芹奈

あわせて読みたい

💖シンプルな王道モテコーデで男のコウケ♡ スタイル映えする 「デニムパンツコーデ」3選