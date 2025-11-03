デート服っぽい特別感で彼を沼らせる♡ 冬モテの王道「ニットワンピ」コーデ3選
おしゃれな女のコたちが実際に彼から褒められた、沼らせコーデを知りたい！そこで今回は、冬モテの王道コーデであるオフショルの「ニットワンピ」をご紹介します。さりげない肌見せをして、彼のココロをつかむあざと可愛いデートコーデを完成させよう♡
ニットワンピ
ずるっとニットで肌見せするのが冬モテの王道！
さりげない肌 見せが男ゴコロに刺さると、オフショルのニットワンピがランクイン。1枚でデート服っぽい特別感も出るんだって♡
Check! 中林奈々さん （Ray♥Influencer・26才）
ザ・王道なあざとニットコーデ♡
「オフショルニットとベージュのブーツはどちらも私がプレスをしているMISTREASSのもので、両方約20,000円。ニットがガーリーな分、小物は上品に。
つま先がシャープなブーツを選ぶと、大人っぽさが格段に上がる！」
Check! ゆうなさん（Ray♥Influencer・22才）
足元まであったか♡ ふわもこルック
「シルエットがゆるっと可愛いニットワンピはDarichで約12,100円。前から見るとシンプルだけど、実は背中に大きなリボンが♡
秋冬らしく、UGGのスリッポンをあわせて、足元までキュートに仕上げました」
Instagram：@yuna_peach___
Check! もえさん（インフルエンサー・27才）
着映え確実な華やかピンク
「ANDMARYで購入したニットワンピは、リボンチョーカーつきで約15,400円。オフショル×ミニ丈ワンピなので、足元はGRLの約2,000円の白ブーツで肌見せ範囲を軽減。
最後にRANDAのバッグをあわせて、全体的にガーリーに♡」
Instagram：@moe_21a
撮影／山村祐太郎 文／草野咲来、大熊芹奈