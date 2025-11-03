740馬力超え！ 全長5.1mサイズの新「スポーティSUV」登場！ 迫力顔＆高性能な「V8ツインターボ」搭載！ BMW M史上最強の「XM」とは

最強XMに“フローズン塗装”の限定車が登場

BMWジャパンは2025年10月17日、BMW唯一のMハイ・パフォーマンス専用モデル「XM（エックスエム）」のラインナップと装備内容を変更したと発表しました。

また、新たに追加された特別仕様車「XMレーベル フローズンスタイル エディション」は、日本44台限定で販売されます。

748馬力を発揮するV8 PHEVを搭載したBMW「XMレーベル」（欧州仕様車）

BMW XMは、ラグジュアリーSUVの快適性と、サーキット走行もこなす圧倒的な動力性能を両立したスポーツ・アクティビティ・ビークル（SAV）として2023年に登場しました。

これまで標準モデルの「XM」と上級グレード「XM Label（XMレーベル）」が設定されていましたが、今回の改定によりラインナップはXMレーベルに一本化されます。

XMレーベルのボディサイズは、全長5110mm×全幅2005mm×全高1755mmで、ホイールベースは3105mm。

パワートレインは、最高出力585馬力を発揮する4.4リッターV型8気筒ツインターボエンジンに、197馬力のモーターを組み合わせたプラグインハイブリッド（PHEV）で、システム最高出力748馬力・システム最大トルク1000Nmを発生し、Mモデル史上でも最強クラスのパフォーマンスを誇ります。

装備面では、ライト・カーペットが標準装備となったほか、エクステリア・バンドやブレーキキャリパーのカラー変更が可能に。さらに、23インチMライト・アロイ・ホイールが3種類から選べるようになるなど、個性を際立たせる仕様変更が加えられました。

加えて、日本市場向けに導入される特別仕様車「XM Label Frozen-Style Edition（XMレーベル フローズンスタイル エディション）」は、エクステリアにBMW Individualのマット塗装「フローズンペイント」を施したモデルです。

タンザナイト・ブルー、ホワイト、ブラックの3色を設定し、専用の23インチMライト・アロイ・ホイール（スター・スポーク・スタイリング1096M）や、Mロゴ入りドア・プロジェクターを装備しています。

インテリアには「BMW Individualエクステンド・レザー・ナイトブルー（ヴィンテージレザーコンテンツ）」を採用し、特別仕様車専用のバッジを配置。通常のXMでは選択できない素材と仕立てにより、唯一無二の存在感を放ちます。

価格（消費税込）は、XMレーベルが2328万円、XMレーベル フローズンスタイル エディションが2450万円に設定されています。この特別仕様車は44台限定で販売され、全車右ハンドルのみ。11月から納車を開始する予定です。