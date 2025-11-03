◆東日本実業団対抗駅伝（３日、埼玉・熊谷スポーツ文化公園陸上競技場及び公園内特設周回コース＝７区間７４・６キロ）

今年のニューイヤー駅伝で２年連続の２位だったホンダは６区で、東京２０２５世界陸上男子マラソン代表の小山直城を起用。安定した区間５位の走りで、ニューイヤー駅伝の出場権獲得に貢献した。

９月に行われた東京２０２５世界陸上出場後は３週間の休暇を取った小山。当初は東日本実業団駅伝に出場予定ではなかったが、「大体１０日前には監督から走ることを伝えられた」とチーム状況を受けて、出走が決まった。レースに向けては「この日に向けてできることを確実にやってきた。駅伝は失敗できないので不安の中のスタートだったが、逆これをチャンスと考えた」と明かした。

昨年のパリ五輪、今年の世界陸上と世界の舞台を経験してきた小山だが「駅伝はやはり別物」と語る。１３位までがニューイヤー駅伝の出場権獲得となる中で、１０位でタスキをもらい「自分がブレーキしたら、チームが危ないと言われていた。１周目は確実に、２周目は追い込む走りを心がけた」と経験者らしく丁寧に攻めた。

チームはニューイヤー駅伝で２年連続の２位。全国の舞台では「区間賞を取ったことがないので狙っていきたい」と意気込んだ。

また、今後のマラソンレースへの出場予定には「年明けの東京か大阪マラソンで記録とＭＧＣ（マラソングランドチャンピオンシップ）の出場権を取っていきたい」と構想を明かし、来年９月に名古屋市で行われるアジア競技大会には「絶対出たい」と力強く語った。