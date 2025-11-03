＜食べ物の恨みはずっと…＞朝食は小さな食パン1枚…「足りない」→ 母「太るよ？」【第1話まんが】
私はカオリ（59歳）。娘・リンがいますが、すでに結婚をして県外に嫁いでいます。連絡もめったによこしません。昔から旦那と自営業をほそぼそと営んできましたが、感染症のあおりを受けて近年生活に困るようになりました。頼るあてもない状態で、娘に援助をお願いすることになったのです。「リン……持ちなおす間だけでも少し仕送りしてもらえない？」そう電話で伝えたところ、思わぬ返事がきました。「え？ ……どうして私が？」
「みんな休み時間とかに購買でパンを買っているよ！？ うち、お金なさすぎじゃね？ まじ無理なんだけど！！！」
また娘が大きな声を出しています。思春期でしょうか。余裕がなくイライラしている様子で困っています……。
最近、中学生の娘と朝ごはんのたびにケンカになります。小学生のときは食パン1枚の朝ごはんですみました。けれど最近はそれでは足りないと言うのです。「ちょっと！」娘は私の呼びかけを無視して家を出て行ったのでした。
私も旦那も朝は食べません。元々習慣として朝ごはんがなかったからです。もちろん節約も兼ねています。
でも娘は小学生のころから朝ごはんを取りたがったのです。しょうがないので娘のために食パンを買っていました。
焼くのは1枚で、マーガリンをつけています。マーガリンも娘のために購入しているようなものです。
……それでも娘は「足りない」と言います。
パンを2枚することもできたのですが、めんどくさいので焼きたくありません。
（中学生は太りやすい時期なんだし、食欲をコントロールしてくれれば節約にもダイエットにもなって一石二鳥なのに）
そう思っていたのでした。
食べすぎはよくないですよね。
原案・ママスタコミュニティ 脚本・物江窓香
