＜食べ物の恨みはずっと…＞朝食は小さな食パン1枚…「足りない」→　母「太るよ？」【第1話まんが】

私はカオリ（59歳）。娘・リンがいますが、すでに結婚をして県外に嫁いでいます。連絡もめったによこしません。昔から旦那と自営業をほそぼそと営んできましたが、感染症のあおりを受けて近年生活に困るようになりました。頼るあてもない状態で、娘に援助をお願いすることになったのです。「リン……持ちなおす間だけでも少し仕送りしてもらえない？」そう電話で伝えたところ、思わぬ返事がきました。「え？　……どうして私が？」



「みんな休み時間とかに購買でパンを買っているよ！？　うち、お金なさすぎじゃね？　まじ無理なんだけど！！！」

また娘が大きな声を出しています。思春期でしょうか。余裕がなくイライラしている様子で困っています……。



最近、中学生の娘と朝ごはんのたびにケンカになります。小学生のときは食パン1枚の朝ごはんですみました。けれど最近はそれでは足りないと言うのです。「ちょっと！」娘は私の呼びかけを無視して家を出て行ったのでした。



私も旦那も朝は食べません。元々習慣として朝ごはんがなかったからです。もちろん節約も兼ねています。

でも娘は小学生のころから朝ごはんを取りたがったのです。しょうがないので娘のために食パンを買っていました。

焼くのは1枚で、マーガリンをつけています。マーガリンも娘のために購入しているようなものです。

……それでも娘は「足りない」と言います。

パンを2枚することもできたのですが、めんどくさいので焼きたくありません。

（中学生は太りやすい時期なんだし、食欲をコントロールしてくれれば節約にもダイエットにもなって一石二鳥なのに）

そう思っていたのでした。

食べすぎはよくないですよね。

原案・ママスタコミュニティ　脚本・物江窓香　