26Ï¢ÇÆ¤ÎÀäÂÐ½÷²¦¤Ë¡Ö¾®¤µ¤ÊÂç¹õÃì¡×¡¡Åì¶å½£Î¶Ã«¤¬½Õ¹â6Âç²ñ¤Ö¤êÄºÅÀ¤Ø°ì´Ý¡ÚÁ´ÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¹â¹»Áª¼ê¸¢¡¦ÂçÊ¬¸©Í½Áª½÷»Ò·è¾¡¡Û
¡¡¢¡Á´ÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¹â¹»Áª¼ê¸¢¡Ê½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¡Ë¡¦ÂçÊ¬¸©Í½Áª½÷»Ò·è¾¡¡Ê11·î2Æü¡¢ÂçÊ¬»Ô¡¦¥¯¥é¥µ¥¹ÉðÆ»¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¤«¤é¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¡ÖÅìÎ¶¡Ê¤È¤¦¤ê¤å¤¦¡Ë¡×¤³¤ÈÅì¶å½£Î¶Ã«¤¬ÂçÊ¬¾¦¤ò3¡½0¡Ê25¡½16¡¢25¡½15¡¢25¡½19¡Ë¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç²¼¤·¡¢ÂåÉ½¸¢¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£26Ç¯Ï¢Â³41ÅÙÌÜ¤Î±É´§¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÆ£粼°¦Íü¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò½Õ¹â¤Ç½Ð¤·ÀÚ¤ë¡£ÌÜÉ¸¤ò¸«¼º¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¡¢¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë·Ç¤²¤¿¡ÖÀäÂÐÁ´¹ñÀ©ÇÆ¡×¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¼º¥»¥Ã¥È¥¼¥í¤ÎÈ×ÀÐ¤ÊÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ë±Ç¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£Ç¯ÂåÊÌ½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Çº£²Æ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡Ë¤ä¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡Ê¹ñ¥¹¥Ý¡Ë¤òÄÌ¤·¤Æ¥Õ¥ë²óÅ¾¤·¤Æ¤¤¿¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤ÎÃé´ê»ûè½ºù¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬º£Âç²ñ¤Ï¡¢ÈèÏ«¤«¤éËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â·è¾¡¤Î¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Ã¤¿Ãé´ê»û¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤Ï3Ç¯À¸¤¿¤Á¤Î¡Ö³Ð¸ç¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤¬¼´¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤¬Êø¤ì¤¿¤é¥Á¡¼¥à¤¬Êø¤ì¤ë¡£Á°¡Ê±Ò¡Ë¤Ç¤ÏÁ´Éô·è¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¡£¥ì¥·¡¼¥Ö¤â¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬½¦¤Ã¤ÆÀÑ¶ËÅª¤ËÂÇ¤Á¤Ë¤¤¤³¤¦¤È¡×¡£¿ÈÄ¹¤Ï¸ø¾Î166¥»¥ó¥Á¤Ç¤âºÇ¹âÅþÃ£ÅÀ¤Ï293¥»¥ó¥Á¡£¥µ¡¼¥Ö¥ì¥·¡¼¥Ö¤â¼õ¤±»ý¤Ä¡Ö¾®¤µ¤ÊÂç¹õÃì¡×¤ÎÆ£粼¤¬¥ì¥Õ¥ÈÂ¦¤«¤éÍ×½ê¤ÇÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î»Îµ¤¤ò¸ÝÉñ¤·¤¿¡£¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤ÎÂçÀÐ¤Ï¤ë¤«¡Ê3Ç¯¡Ë¤âÇ´¤ê¶¯¤¯¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÄ·¤Ó¡¢¥ê¥Ù¥í¤Î¸»ÅÄ¿¿±û¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÏÁ°±Ò¤È¤Î¹¥Ï¢·¸¤ÇÈ´¤±¤Æ¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò²¿ÅÙ¤â½¦¤¤¾å¤²¡¢ÀÚ¤êÊÖ¤·¤Î¹¶·â¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ç¤Ï½à¡¹·è¾¡¤ÇÉÙ»Î¸«¡ÊÀÅ²¬¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤Æ8¶¯»ß¤Þ¤ê¡£¹ñ¥¹¥Ý¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÉÙ»Î¸«¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÅ²¬¤È¤Î½à·è¾¡¤Ç2¡½3¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£2024Ç¯ÅÙ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤3°Ì¡¢½Õ¹â8¶¯¤Î¼çÎÏ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬»Ä¤Ã¤¿¸½¥Á¡¼¥à¤ÏÀª¤¤¤Ë¾è¤ì¤Ð¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÈ¾ÌÌ¡¢¥ß¥¹¤Ê¤É¤¬Íí¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤ó¼éÀª¤Ë²ó¤ë¤È°¤¤Î®¤ì¤ò°ú¤¤º¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÃÇ¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤¾¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Î¡Ö1ÅÀ¡×¤¬Ã¥¤¨¤º¤Ë¡¢¼«ÌÇ¤·¤¿¹ñ¥¹¥Ý¤Ç¤ÎÇÔÀï¤òÅìÎ¶¤Ï¶µ·±¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÂçÊ¬¾¦Àï¤Ç¤Ï¡¢Âè3¥»¥Ã¥È¤ËÆþ¤ëÄ¾Á°¤ËÃÝÆâÀ¿Æó´ÆÆÄ¡Ê50¡Ë¤ÎÀ¼¤¬±ß¿Ø¤Ç¶Á¤¤¤¿¡£¡ÖÁ°¤Î2¥»¥Ã¥È¤Î¤³¤È¤ÏËº¤ì¤è¤¦¡£º£¤«¤é¤¬1¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤À¤¾¡£¤¢¤È3¥»¥Ã¥È¤ä¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤³¤¦¡×¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢ÂçÊ¬¾¦¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤Ë¤â½¸ÃæÎÏ¤òÀÚ¤é¤µ¤º¡¢Ê¿¾ï¿´¤â¼º¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âè3¥»¥Ã¥È½ªÈ×¤Ë¤Ï¥»¥Ã¥¿¡¼¤ÎµÈÂ¼¤Ï¤°¤ß¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬ÞÕ¿È¡Ê¤³¤ó¤·¤ó¡Ë¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò·è¤á¡¢¾¡Íø¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¡£»î¹ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¤â¡¢ÂçÊ¬¾¦¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥¨¡¼¥¹¤Ç¤â¤¢¤ë°ÂÆ£Èþ¶õ¡Ê2Ç¯¡Ë¤ò3Ëç¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÇÉõ¤¸¤ë¤Ê¤É¶¯¸Ç¤Ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÁ´¹ñ¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ø¤³¤Î1ÅÀ¡Ù¤ò¼è¤êÀÚ¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤âÆ£粼¤òÃæ¿´¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤Î1ÅÀ¡¢1µå¤òÃúÇ«¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£Á´¹ñ¤ÏÎÏ¤¬¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤Ð¤«¤ê¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤«¤éÁê¼ê¤ËÅÀ¿ô¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¸º¤ì¤Ð¡¢¾¡¤Æ¤ë³ÎÎ¨¤Ï¹â¤Þ¤ë¡£Á´°÷¤ÎÌò³ä¤òÅ°Äì¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¾¡µ¡¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡×
¡¡Áê¸¶¾ºÁ°´ÆÆÄ¡Ê¸½Astemo¥ê¥ô¥¡¡¼¥ì°ñ¾ë´ÆÆÄ¡Ë¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ6·î¤«¤é»Ø´ø¤ò¼¹¤ëÃÝÆâ´ÆÆÄ¤Ï½¢Ç¤°ÊÍè¡¢°ì´Ó¤·¤Æ¡Ö¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤È¤Ê¤ë3Ç¯À¸¤Î³Ð¸ç¡¢Ç®ÎÌ¤Ë·ü¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¡£¹ÓÌÚºÌ²Ö¡Ê¸½SAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡Ë¤òÍÊ¤·¤ÆÁ°²ó½Õ¹â¤òÀ©¤·¤¿2019Ç¯ÅÙÂç²ñ¤Ï¡¢Áê¸¶»á¤¬Ç¯ÂåÊÌ¤Î½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î»ØÆ³¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿´Ø·¸¤ÇÃÝÆâ´ÆÆÄ¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿¡£
¡¡6Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÄºÅÀ¤Ø¡¢°ìËç´ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿·À¸ÅìÎ¶¤¬Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ½Õ¹â¤Î¥³¡¼¥È¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¡£¡ÊÀ¾¸ý·û°ì¡Ë
Åì¶å½£Î¶Ã«¤ÎÂçÊ¬¸©Í½Áª¾¡¤Á¾å¤¬¤ê
2²óÀï2¡½0¡Ê25¡½5¡¢25¡½3¡Ë¶ê¼îÈþ»³
½à¡¹·è¾¡2¡½0¡Ê25¡½5¡¢25¡½3¡ËÊÌÉÜæÆÀÄ
½à·è¾¡2¡½0¡Ê25¡½6¡¢25¡½11¡Ë¹ñÅì
·è¾¡3¡½0¡Ê25¡½16¡¢25¡½15¡¢25¡½19¡ËÂçÊ¬¾¦