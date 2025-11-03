¡Ú»ÍÆü»Ô¶¥ÎØ¡¡G3Ýù¿åÇÕÁèÃ¥Àï¡Û¿À»³ÂóÌï¡¡½é¤Î4Ï¢¾¡´°Á´¤Ç5²óÌÜ¤ÎG3V¡¡¡Ö¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×
¡¡»ÍÆü»Ô¶¥ÎØ¤Î³«Àß74¼þÇ¯µÇ°¡¦Ýù¿åÇÕÁèÃ¥Àï¡ÊG3¡Ë¤Ï3Æü¡¢Âè12R¤Ç·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¿À»³ÂóÌï¡Ê38¡áÆÊÌÚ¡Ë¤¬ÂÇ¾âÀè¹Ô¤Î¿¿¿ù¾¢¤ÎÈÖ¼ê¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤Æ´°Á´V¡£2019Ç¯1·î20Æü¤ÎÂçµÜ70¼þÇ¯µÇ°°ÊÍè¡¢5²óÌÜ¤ÎG3Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£2Ãå¤Ï»³ÅÄ±ÑÌÀ¡¢3Ãå¤Ï°ðÀîæÆ¡£ÇÈÍð¤Î·èÃå¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¸ÅÀÍ¥ºî¡¢Àõ°æ¹¯ÂÀ¤Ç¶î¤±°ú¤¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï»³¸ý·ýÌð¡½Àõ°æ¡½¸ÅÀ¡½°ðÀî¡½»³ÅÄ¡½¿¿¿ù¡½¿À»³¡½ÏÂÅÄ·½¡½º´¡¹ÌÚÍº°ì¤Ç¼þ²ó¡£¿¿¿ù¤Î¾å¾º¤ò¤±¤óÀ©¤·¤Ä¤Ä¡¢ÀÖÈÄ²á¤®¤Ë¸ÅÀ¤¬Á°¤Ø¡£¿¿¿ù¤ÏÂÇ¾âÌÜ¤¬¤±¤ÆÁ´ÎÏ¥¹¥Ñ¡¼¥È¡£¥é¥¤¥ó4¼Ö¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È½Ð¤ë¡£ºÇ½ª2¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¸ÅÀ¤¬5ÈÖ¼ê·þ¤ê¡£¿À»³¤¬¤½¤ì¤ò¤±¤óÀ©¤·¤Ä¤Ä2¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¥¿¥Æ¤ËÆ§¤à¤È¡¢¸åÂ³¤ÎµÞÄÉ¤ò¿¶¤êÀÚ¤ê1Ãå¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¸å¤í¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸ÅÀ·¯¤ÎÈô¤ÓÉÕ¤¤À¤±µ¤¤òÉÕ¤±¤ëºîÀï¡£¿¿¿ù·¯¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡¡5²óÌÜ¤ÎG3Í¥¾¡¤Ï¼«¿È½é¤Î4Ï¢¾¡´°Á´V¤Ë¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤µ¤«¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡£4¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÄ¹¤¯´¶¤¸¤¿¡£Ï¢ÆüÁ°¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿´ØÅì¤Î¼ã¼ê¤¿¤Á¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×
¡¡·è¾¡¤È2ÆüÌÜ¤ËÏ¢·¸¤·¤¿¿¿¿ù¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½éÆü¤Î¿¹ÅÄÍ¥Ìï¡¢½à·è¾¡¤ÎÎëÌÚÎµ»Î¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡SS5¿Í¤Ë¼¡´üSS¤¬2¿Í¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼µÇ°¤È¾Î¤µ¤ì¤¿º£Âç²ñ¤òÀ©¤·¤¿Àª¤¤¤Ï¡¢¶¥ÎØº×¡Ê19¡Á24Æü¡¢¾®ÁÒ¡Ë¤Ç¤â¤¤Ã¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¡þ¿À»³¡¡ÂóÌï¡Ê¤«¤ß¤ä¤Þ¡¦¤¿¤¯¤ä¡Ë1987Ç¯¡Ê¾¼62¡Ë1·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÆÊÌÚ¸©½Ð¿È¤Î38ºÐ¡¢91´üÀ¸¡£2009Ç¯¤Î¥ä¥ó¥°¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Êµþ²¦³Õ¡ËÇÆ¼Ô¡£»Õ¾¢¤Ï½ÇÉã¤Î¿À»³Íº°ìÏº¡Ê°úÂà¡Ë¡¢Äï»Ò¤Ï²¬ÅÄÂÙÃÏ¡Ê100´ü¡Ë1¥á¡¼¥È¥ë74¡¢80¥¥í¡£·ì±Õ·¿B¡£