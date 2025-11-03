ÎëÌÚµþ¹á¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤À¶¤é¤«¤ÊÀ¸¤Êý¤Ë´¶Æ°¡×¡¡¸µºå¿À¡¦²£ÅÄ¿µÂÀÏºÁª¼ê¤ÎÊì¤ò±é¤¸¤ë
ÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚµþ¹á¤µ¤ó¡Ê57¡Ë¤¬1Æü¡¢±Ç²è¡Ø±É¸÷¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¡Ù¡Ê11·î28ÆüÁ´¹ñ¸ø³«¡¡ÇÛµë¡§¥®¥ã¥¬¡Ë¤ÎÂè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº× ¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¾å±ÇÉñÂæ°§»¢¤Ë¡¢¾¾Ã«ÂëÌé¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¡¢¹â¶¶¹îÅµ¤µ¤ó¡Ê60¡Ë¤é¤ÈÅÐ¾ì¡£¸µ¥×¥íÌîµå¡¦ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î²£ÅÄ¿µÂÀÏºÁª¼ê¤ÎÊìÌò¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢Ç¾¼ðáç¤Î¤¿¤á2023Ç¯¤Ë28ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢¸µ¥×¥íÌîµå¡¦ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î²£ÅÄ¿µÂÀÏºÁª¼ê¤Î¼«Ãø¡Ø´ñÀ×¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¡Ù¤È¡¢Êì¡¦¤Þ¤Ê¤ß¤µ¤ó¤é²ÈÂ²¤È¶¦¤ËÆ®¤¤Â³¤±¤¿¿ÍÀ¸¤Îµ°À×¤òÉÁ¤¤¤¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ø±É¸÷¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à ²£ÅÄ¿µÂÀÏº¡¢±Ê±ó¤ÎÇØÈÖ¹æ24¡Ù¤ò±Ç²è²½¡£ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¾¾Ã«¤µ¤ó±é¤¸¤ë²£ÅÄÁª¼ê¤ÎÊì¿Æ¡¦²£ÅÄ¤Þ¤Ê¤ß¤µ¤ó¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÎëÌÚµþ¹á¡¡²£ÅÄ¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤ÎÊìÌò¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë¡Ö»ä¤ËÌ³¤Þ¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×
½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Îµ¤»ý¤Á¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌîµå°ì¶Ú¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿ÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¿ÀÄÇ¯¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¡£¤½¤ì¤â»ÖÈ¾¤Ð¤ÇÉÂ¤ÈÆ®¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿µÂÀÏº·¯¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤¬»ä¤ËÌ³¤Þ¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤Ç¤â¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤À¶¤é¤«¤ÊÀ¸¤Êý¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤ÈÊÖ»ö¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸½¾ì¤Ç¤Ï¡Ê²£ÅÄ¿µÂÀÏº¤µ¤óÌò¤Î¡ËÂëÌé·¯¤¬¿µÂÀÏº·¯¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢Ìò¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤«¤ª¼Çµï¤ËÇº¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¿µÂÀÏº·¯¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¥¹¥Æ¥¤ÊÃË¤Î»Ò¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡¢Íê¤â¤·¤¤ÀÄÇ¯¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¸Ø¤é¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸½¾ì¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂëÌé·¯¤¬°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¾¾Ã«¤µ¤ó¤ò¤¿¤¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£