¡Ú£Ç£Ì£Å£Á£Ô¡Û£Ô£Ê£Ð²ÃÆþ¤Ç¾¡Íø¤ÎÈ¿£Ç£Ì£Å·³¡¡¥´¥¥²¥ó¤Î²Ï¾å¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Í¤¨ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¡Á¢ö¡×
¡¡£Ç£Ì£Å£Á£Ô£³Æü¤Î²£ÉÍÂç²ñ¤Ç¡¢²Ï¾åà¥·¥ã¡¼¥Þ¥óáÎ´°ì¡Ê£³£¶¡ËÎ¨¤¤¤ë¡ÖÈ¿£Ç£Ì£Å¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿£Ô£Ê£Ð¡Ê£´£±¡Ë¤¬¤½¤ÎÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÌÁÍ§¤Î¥Ö¥é¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥ë£Ê£Õ£Î¤Ë£Ô£Ê£Ð¤ò²Ã¤¨¤ÆÎëÌÚ¸ÝÂÀÏº¡¢ÅÄÃæÌ¡¢¥¸¥å¥ó¥¸¥§¤ÈÂÐÀï¡£»î¹ç¤Ï£Ô£Ê£Ð¤ÈÌ¤¬ÀèÈ¯¤¹¤ë¤â¡¢£Ê£Õ£Î¤¬ÇØ¸å¤«¤é½±·â¤·¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¹Ó¤ì¤¿Å¸³«¤È¤Ê¤ë¡££Ô£Ê£Ð¤âÈ¿£Ç£Ì£Å¤é¤·¤¤¥é¥Õ¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥È¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢£³¿Í¤Ï½é¥È¥ê¥ª¤È»×¤¨¤Ê¤¤¥¹¥à¡¼¥º¤Ê»î¹ç±¿¤Ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï£Ô£Ê£Ð¤¬Ì¤Ë¿¿¤ÃÀÖ¤ÊÆÇÌ¸¤òÍá¤Ó¤»¤Æ¤«¤é¥Ò¥¶½½»ú¸Ç¤á¤Ç¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¤òÃ¥¤Ã¤Æ¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¾¡¤Ã¤¿²Ï¾å¤Ï¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Í¤¨ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¡Á¢ö¡¡¶ìÏ«¤·¤ÆËâ³¦¤«¤é¾¤´¤·¤¿¤«¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¡£¥³¥¤¥Ä°ì¿Í¤Ç¾¡¤Á¤Þ¤Ã¤¿¤è¡£¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¡©¡¡¤³¤ó¤Ê¥ä¥Ä¤¬È¿£Ç£Ì£Å¤ËÆþ¤Ã¤Á¤Þ¤Ã¤Æ¤è¡Á¡×¤È£Ô£Ê£Ð¤ÎÎÏ¤ò´î¤Ö¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤â¥¦¥«¥¦¥«¤·¤Æ¤é¤ì¤Í¤¨¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¡©¡¡ÎëÌÚ¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â²¶¤¿¤Á¤òÁÂ¤Þ¤·¤¤ÌÜ¤Ç¤ß¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤¾¡×¤ÈÉÔµ¤Ì£¤Ê¾Ð´é¡££Ô£Ê£Ð¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¤Í¡×¤È¤À¤±ÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÇÔ¤ì¤¿Ì¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ç¡Ø»Õ¾¢¤ÎÌ¤µ¤ó¤Ë¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤À¤í¤¦¤Ê¡ª¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò±£¤µ¤º¡£¡Ö¼¡¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¤À¡ª¡×¤È°ìµ³ÂÇ¤Á¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£