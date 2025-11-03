¡Ú£Ç£Ì£Å£Á£Ô¡ÛCIMA °ø±ï¤Î²¦ºÂÀï¡Ä¥¨¥ë¡¦¥ê¥ó¥À¥Þ¥ó¤ËÇÔËÌ¡Ö¤Ê¤ó¤Çº£¤ä¤Í¤ó¡Ä¤Ê¤ó¤Ç²¶¤ä¤Í¤ó¡ª¡×
¡¡£Ç£Ì£Å£Á£Ô£³Æü¤Î²£ÉÍÂç²ñ¤Ç¡¢£Ç¡½£Ò£Å£Ø²¦¼Ô¤Î¥¨¥ë¡¦¥ê¥ó¥À¥Þ¥ó¡Ê£³£°¡Ë¤ËÄ©Àï¤·¤ÆÇÔ¤ì¤¿£Ã£É£Í£Á¡Ê£´£·¡Ë¤¬¶»Ãæ¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÉÔ²º¤Ê¶õµ¤Éº¤¦²¦ºÂÀï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢£¹Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤À¡£ÃæÅè¾¡É§¤òÇË¤ê¡¢£Ç¡½£Ò£Å£Ø²¦ºÂÊÖ¤êºé¤¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¨¥ë¡¦¥ê¥ó¥À¥Þ¥ó¤«¤é¡¢²£ÉÍÂç²ñ¤Ç¤Î£Ö£±Àï¤ÎÁê¼ê¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿£Ã£É£Í£Á¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤È¤Î»î¹ç¤¬¤³¤Î¥ê¥ó¥°¤Ç¤ÎºÇ¸å¤Î»î¹ç¤ä¡×¤ÈÂàÃÄ¤ò¼¨º¶¤·¤Ä¤Ä·ã¹â¡£¤½¤Î¸å¡Ö¤³¤ÎÃÄÂÎ¤¬²¶¤Ë²¿¤ò¤ä¤é¤»¤¿¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£²¶¤â²¿¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¤½¤Î¸å¡¢ÃÄÂÎ¤«¤é£×£Å£Â¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¡Ö£Ã£É£Í£ÁÁª¼êËÜ¿Í¤è¤ê·ÀÌó´ü´ÖÆâ¡Ê£²£°£²£µÇ¯£±£²·î£³£±Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤ÏÊÀ¼ÒÂ¦¤Ë°ìÇ¤¤¹¤ë¤È·è°ÕÉ½ÌÀ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÀ¼Ò¤Î´õË¾¤È¤·¤Æ¡¢£±£±·î£³Æü¡¡²£ÉÍ£Â£Õ£Î£Ô£Á£ÉÂç²ñ°Ê¹ß¤â½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£¤½¤ó¤ÊÍ½ÃÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤Ãæ¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥´¥ó¥°¤¬ÌÄ¤é¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï£Ã£É£Í£Á¤¬°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤Æ¹¶¤á¹þ¤àÅ¸³«¤¬Â³¤¯¡£¤µ¤é¤ËÃæÈ×¤Ë¤Ï¥¿¡¼¥ó¥Ð¥Ã¥¯¥ë¤ò³°¤·¤¿¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë³Û¤«¤é·ãÆÍ¤µ¤»¡¢
¥ê¥ó¥À¥Þ¥ó¤òÎ®·ì¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¡£½ªÈ×¤Ë¤Ï¥È¥É¥á¤Î¥á¥Æ¥ª¥é¤òÁÀ¤¤¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ê¥ó¥À¥Þ¥ó¤ËÀãÊø¼°¥¨¥¯¥¹¥×¥í¥¤¥À¡¼¤ÇÃ¡¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ÆÆ°¤¤¬Æß¤¯¤Ê¤ë¡£¤³¤³¤«¤é°ìµ¤¤Ë¾ö¤ß¤«¤±¤é¤ì¤Æ¸¶Çú¸Ç¤á¤òÏ¢Â³¤Ç¤¯¤é¤¤¡¢£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢£Ã£É£Í£Á¤Ï´ÑµÒÀÊ¤Ë¿¼¡¹¤ÈÎé¤ò¤·¤Æ¥ê¥ó¥°¤ò¹ß¤ê¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥³¥á¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤È¡Ö£±£°·î£¹Æü¡¢¸å³Ú±à¤«¤é¤³¤ó¤Ê¤ËÅÜ¤ê¤ò³Ð¤¨¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËÊ¢¤ï¤¿¼Ñ¤¨¤¯¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÉÔ°Â¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥×¥í¥ì¥¹À¸³è£²£¸Ç¯¤Ç½é¤á¤Æ¤ä¡£¤Ê¤ó¤Çº£¤ä¤Í¤ó¡×¤ÈÅÇÏª¡£
¡¡²þ¤á¤Æ¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ç²¦ºÂÀï¤òÀï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç²¶¤ä¤Í¤ó¡££Ã£É£Í£Á¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤È¤·¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ï£±£µÇ¯¡¢£²£°Ç¯Á°¤ä¡£¤½¤Î£Ã£É£Í£Á¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¤¤È¥ê¥ó¥À¥Þ¥ó¤Ï°ÕÌ£¤Ê¤¤¤ó¤ä¡£·ë²Ì¤¬Á´¤Æ¤ä¤«¤é¡£°ìÊâ¤º¤Ä¡¢°ìÃÊ¤º¤Ä¡£Åìµþ¤Ç¸À¤¦¤¿¤é¿·ÌÚ¾ì¤µ¤ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¿·½É¥Õ¥§¥¤¥¹¤µ¤ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤Ã¤«¤é¤ä¤í¡¢¥ê¥ó¥À¥Þ¥ó¡£¾Ç¤ë¤Ê¤è¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥ê¥ó¥À¥Þ¥ó¤Ë¡Ö²¶¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤È¤·¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ï£²£°Ç¯Á°¤ä¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼Áê¼ê¤Ë²¿¤Î»î±¿Å¾¤â¤»¤º¤ËÁ°¾¥Àï¤â¤Ê¤·¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê£Í£Å£Ç£Á¡Ê²£ÉÍÂç²ñ¡Ë¤Î°ÕÌ£¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤í¡©¡¡£Ç£Ì£Å£Á£Ô¤¬£±Ç¯¤Ç°ìÈÖ¡¢ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ëÂç²ñ¤ä¤í¡£¤Ê¤ó¤Ç²¶¤ä¤Í¤ó¡ª¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÅÜ¤ê¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö£··î¤Ë£³ÆüÁ°¤ËÅÅÏÃ¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤ÆÃæÅèÁª¼ê¤È¥·¥ó¥°¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤â²¶¤ÏÉé¤±¤¿¡££±£°·î£¹Æü¤Î¥ê¥ó¥À¥Þ¥óÂÐÃæÅè¾¡É§¡££Ç¡½£Ò£Å£Ø¤ä¤í¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡¢°ì¸À¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡£¡ØÃæÅè¾¡É§¤¬ËÉ±Ò¤·¤¿¤é£Í£Å£Ç£Á¡Ê²£ÉÍÂç²ñ¡Ë¤ÇºÆÀï¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¥ê¥ó¥À¥Þ¥ó¤¬¾¡¤Ã¤¿¤éÄ©Àï¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Ù¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¢Áª¼ê¡¢²ñ¼Ò¡£Ã¯¤â¹¬¤»¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ£Ã£É£Í£Á¤Ï¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼£Ã£É£Í£Á¤È¤·¤Æ¤Ïº£¤¹¤°²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ½¼ÅÅ¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¡£¤Ç¤â¡¢£±·ÀÌóÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢·ÀÌó¤ò¤Û¤Ã¤Ý¤ê½Ð¤·¤Æ¹Ô¤¯¤ï¤±¤Ë¤¤¤«¤ó¤«¤é¡££±£²·î£³£°Æü¡¢·ÀÌó¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤ë¸Â¤ê£Ç£Ì£Å£Á£Ô¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¡£¤³¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢ÎëÌÚ¡ÊÍµÇ·¡Ë¼ÒÄ¹¡ª¡¡¤Û¤ó¤Þ¤Ë£Ç£Ì£Å£Á£Ô¤¬»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢°ìÊâ¤º¤Ä¤ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¤ë¤«¤é¡£ËÜÅö¤Î£Ç£Ì£Å£Á£Ô¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤è¡£²¶¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤ï¤ó¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¡¢¥³¥á¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òµî¤Ã¤¿¡£