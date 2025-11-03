¿¹±Ê¹¯Ê¿¡ÖÏÓ¤Î¸«¤»¤É¤³¤í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¹â»ÔÆâ³Õ»Ù»ýÎ¨80¡ó±Û¤¨ º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¡¡
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥é¥¸¥ª¡Ù¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¦Ëè½µ·î～¶âÍË11:30～15:00¡Ë11·î3Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤ÏÂçÃÝ¤È·ÐºÑ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¿¹±Ê¹¯Ê¿»á¤¬¡¢JNNÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»ö¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
ÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¡Ö½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¤â´Þ¤á¤Æ¹â»ÔÁíÍý¤¬ÃÂÀ¸¤·¤ÆÀ¤¤ÎÃæ¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬82¥Ñー¥»¥ó¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï28.9¥Ñー¥»¥ó¥È¤È¡£¤³¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹¯Ê¿¤¯¤ó¤Ï¤Ê¤Ë¤«¤´°Õ¸«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¿¹±Ê¹¯Ê¿¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤ÏÌÀ³Î¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ÆÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬»Ù»ýÎ¨¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤ì¤É¤â¡£¤¿¤À°ìÊý¤Ç¼«Ì±ÅÞÁ´ÂÎ¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢·ë¶Éº£¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÀ¯¸¢¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¿§¡¹¤È¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¡©¤ÈÎäÀÅ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡£¼êÏÓ¤Î¸«¤»¤É¤³¤í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤¬¤³¤³¤«¤éÈ¾Ç¯¤°¤é¤¤¡¢¸ý¤À¤±¤Ç²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Ê¤ë¤È¤ª¤½¤é¤¯µÕÅ¾¤¬µ¯¤¤ÆÁíÃ¡¤¤Ë¤¢¤¦¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£»Ù»ýÎ¨¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï´üÂÔÃÍ¤¬¹â¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤³¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«
¹â»Ô¤µ¤ó¼«¿È¤¬¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæ¤Î´ðÈ×¤¬¤½¤ó¤Ê¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤È¡¢¼«Ì±ÅÞÃ±ÆÈ¤Ç¤Ï²áÈ¾¿ô¤È¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢º£¸å²ò»¶Áªµó¤À¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¹ñÌ±¤Ï¤è¤êÎä¤á¤¿ÌÜ¤Ç¸«»Ï¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤³¤³1Ç¯´Ö¤º¤Ã¤È½°±¡Áª¤ä¤Ã¤Æ¡¢»²±¡Áª¤ä¤Ã¤Æ¡¢ÁíºÛÁª¤â2²ó¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿Áªµó¤«¤è¡ª¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é·ë¶É²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÀ¯¶É¤À¤±¤Ç»þ´Ö¤ò¾ÃÈñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×
ÂçÃÝ¡ÖÀ¯¼£¶õÇò¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¿¹±Ê¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é¤ä¤Ï¤ê¹â»Ô¤µ¤ó¤¬¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤½¤ì¤òÇ°Æ¬¤Ë²ò»¶¤Ï¤»¤º¤Ê¤ó¤È¤«º£¤ÎÂÎÀ©¤Ç¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤òÁ´¤Æ¤ä¤ëÊý¸þ¤Ë¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤â¤¦°ì²óÁªµó¤À¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤³¤ì¤¬»Ù»ýÎ¨¤¬Æ°¤¯£±¤Ä¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
ÂçÃÝ¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÀ¯ÅÞ¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤È¤¤¤¦±½¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡£¤½¤³¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡×