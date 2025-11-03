「なんで私ばっかり！」妻の育児疲れから始まった夫婦の不和＜義弟が離婚を決意するまで 2＞【本当にあった読者のはなし Vol.121】
■産後の妻を襲った育児疲れがきっかけで…
「いろいろあって、もう限界でした」と義弟が言ったあと、少し沈黙が流れました。
私はコーヒーの湯気を見つめながら、ただ「そう……」とだけ返しました。
彼は膝の上で手を組み、静かに話し始めました。
「結婚してすぐは、うまくいってたと思うんです。でも、子どもが生まれてから、だんだん変わりました」
奥さんは出産後、短時間のパートを始めたそうです。
それ自体はいいことのはずでした。けれど、家に帰ると彼女は何もしませんでした。
「私だって働いてるの！」が口ぐせになり、掃除も洗濯も食事の支度も、すべて彼の担当になっていきました。
ある晩、泣き止まない赤ちゃんを前に、奥さんが突然怒鳴りました。
■義弟がほぼ全部の家事育児を負担することに
「僕も焦ってたんです。だから『じゃあ僕が全部やるよ』って言ってしまって」
その一言をきっかけに、彼は朝の支度から夜の片付けまで引き受けるようになりました。
出勤前に洗濯をまわし、保育園に送り、帰宅してから夕食を作る。
奥さんは仕事帰りにカフェで時間をつぶし、帰宅してもスマホを見て過ごしたそうです。
「最初はそれでもいいと思ったんです。彼女が機嫌よければ平和だし」
そう言って笑う彼の顔に、少し影が落ちました。
私はその「じゃあ僕が全部やるよ」という言葉が、優しさではなく、夫婦の分岐点だったのかもしれないと思いました。
その日から、彼の我慢は静かに始まったのです。
※この漫画は読者の実話を元に編集しています。また、イラスト・テキスト制作に一部生成系AIを利用しています。