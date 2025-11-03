◇関東地区大学野球選手権準々決勝 杏林大13―0帝京大（2025年11月3日 横浜スタジアム）

上位2校が明治神宮大会（14日開幕）に出場する関東地区大学野球選手権は3日、横浜スタジアムで準々決勝3試合が行われた。2年連続3度目の出場となった杏林大は13―0で帝京大に大勝した。あす4日は松本大と準決勝を戦う。

4点リードで迎えた7回に一挙9得点のビッグイニングで試合を決めた。創部40年で初のリーグ制覇を果たし、今大会は初の明治神宮大会出場に王手と勢いが止まらない。溝口智成監督は「ここまでの差になるとは思っていなかった。少ないチャンスでジワジワと点を取れていたところがよかった。（7回の猛攻は）こんなに爆発することはないんですけど、本当に大事な試合でよく繋がりましたね」と振り返った。

投打のかみ合った快勝だ。先発した最速150キロ右腕・松本悠希投手（4年）は7回2安打無失点。卒業後は社会人野球の強豪に進む逸材は多彩な変化球で打者のタイミングを外し、「チームの大事な初戦だったので抑えることだけ考えていました。自分の持っている変化球を全部使って、今出せる最大限のピッチングができた」と胸を張っていた。

溝口監督は23年まで東京六大学野球リーグの立大を指揮していた。名門として知られる立大とは異なり、杏林大は全国の強豪高から好素材が集まる環境ではない。それでも「立教のことは頭から外している。それじゃなければ（杏林大に）失礼ですし、心構えとしては杏林が母校だと思ってやっています。（立大で）培った、蓄積されたものがあるので、杏林大のカラーに向き合っている」と言う。選手には1つ1つのプレーの意味を理解し、準備することの重要性を説いてきた。

「みんなでここまで進めてきた駒。ベストを尽くし、（決勝進出を）つかめればと思います」と溝口監督。杏林大旋風を巻き起こし、神宮の舞台に凱旋する。（柳内 遼平）