フリーアナウンサーでタレントの森香澄さん（30）が3日、月刊誌が選出する“今年の顔”としてイベントに登場し、2026年への意気込みを語りました。

森さんが登場したのは、月刊誌『日経トレンディ』による『2025年ヒット商品&2026年ヒット予測』の発表会。2024年10月から2025年9月の間にヒットした商品や、来年にヒットすると予測されるものを紹介するイベントで、自身もハマったという商品についてトークしました。

■30代に突入した2025年

森さんは2023年3月末にテレビ東京を退社し、現在はバラエティー番組をはじめ、ドラマや映画など俳優業にも活動の幅を広げています。今回、“今年の顔”に選ばれたことについて「2年半前ぐらいにテレビ東京を退社したときには、何も決まっていない状態でとりあえず“えいっ”みたいな感じで辞めてしまったので、今ここに立てていることが光栄です」と喜びを明かしました。

また、今年30歳を迎えたこともあり「30代に突入したので、“こういうことやりたい”と、自分から発信することも増えていけばいいな」と2026年への抱負を明かしました。