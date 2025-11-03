デビュー40周年を迎えたロックバンド「TUBE」のとある曲にSNS上で注目が集まっている。2015年発表の「WINNERS HIGH」でシングル化はされていないが、、ファンの間では名曲として親しまれている。

きっかけはワールドシリーズ（WS）でMVPを獲得したドジャース・山本由伸投手が自身のインスタグラムの投稿で使用したことだった。ウィル・スミス捕手やキケ・ヘルナンデス選手らが投稿を拡散したことで、日本国内のみならず世界中にTUBEの歌が届いた。これにギターの春畑道哉は自身のSNSで、WSの連覇とMVP受賞を祝福し「この選曲嬉しい」と喜びをつづった。

同曲は15年発売のアルバム「Your TUBE＋My TUBE」に収録。♪この一瞬が その一秒が 未来を変えるんだ…という勇気づける歌詞が印象的で、発売同年のRIZAP KBCオーガスタゴルフトーナメント2015の大会テーマソングになっていた。

また、同曲は山本の先輩で今季限りで現役を引退する巨人・近藤大亮投手が登場曲として使用していた。それだけに山本の先輩思いの一面も垣間見えた。