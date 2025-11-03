アウター選び迷う、、→【大人のハニーズ】へ！ 40・50代の相棒♡「きれいめジャケット」

秋は何を羽織ろうか迷ったら【ハニーズ】のジャケットをチェックしてみて。今回はハニーズの一部店舗でも買える大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から、40・50代の大人女性にぴったりの上品さを備えた「きれいめジャケット」をご紹介します。

きちんと感と抜け感のバランスが絶妙

【GLACIER lusso】「テーラードジャケット」\6,900（税込）

秋冬らしいムードのあるヘリンボーン生地で仕立てられたジャケット。きちんとしたコーデにもマッチし、ほどよくゆったりとしたトレンド感もプラス。オフィスコーデだけでなく、休日のきれいめカジュアルにも取り入れやすそうです。カラーはチャMixとグレーMixの2色展開。

高機能な優秀きれいめジャケット

【GLACIER lusso】「2つ釦テーラードジャケット」\4,980（税込・セール価格）

大人の洗練感を引き立ててくれそうなシングルジャケット。ほどよくウエストラインがシェイプされているため、すっきり見えに期待大。ストレッチ性のある二重織り素材で「動きやすくストレスフリーな着心地」（公式サイトより）とのこと。オンオフ問わずにヘビロテしやすく、40・50代の相棒ジャケットになるかも。ネイビー・ブラック・杢チャコール・ベージュの全4色展開です。

Writer：licca.M