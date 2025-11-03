2日（日）から3日（月）にかけてセリエA女子の第7節が行われた。

今シーズンのセリエA女子には、イタリアに渡って3年目、ノヴァーラで2シーズン目を迎えるアウトサイドヒッターの石川真佑と、イタリア2シーズン目、今季からブスト・アルシーツィオに加入したセッターの関菜々巳がいる。

5勝1敗で3位につけていたノヴァーラは、2位につけるスカンディッチと対戦し、石川はスタメン起用された。第1、第2セットとノヴァーラが連取するも、その後の第3、第4セットをスカンディッチに奪い返され、上位対決はフルセットにもつれ込む。第4セットを13-25と大きく点差を離され失ったノヴァーラは最終セットの入りも自分たちの流れを掴めず。序盤からリードを許すと追い上げることができず、セットカウント2-3で敗れることとなった。

石川はすべてのセットに出場し、チーム最多となる19得点をあげてチームをけん引するも、チームは悔しい敗戦で2敗目を喫した。

関が所属するブスト・アルシーツィオは、今季からA1に昇格したマチェラータと対戦。互いにこれまで2勝4敗とする中、3勝目をかけて戦った。関はスタメン起用でコートに立った。1セット目、デュースにもつれた接戦を取り切れずにブスト・アルシーツィオはセットを落とすが、2セット目は切り替えて序盤から流れに乗ってセットを取り返す。しかし、第3、第4セットは共に中盤で点差を離され、そこから挽回できなかったブスト・アルシーツィオ。セットカウント1-3で敗れ、黒星を喫した。

関はすべてのセットでスタメン出場し、オポジットの選手を軸にしてトスワークを展開。また第4セットのラリーの場面で空いたスペースをめがけてツーアタックを決め自身でも得点したが、試合を通して相手チームとのブロックポイントで差が出てチームは勝利ならず。

次戦の第8節、4位のノヴァーラは10日（月）1:00より11位のペルージャと、10位のブスト・アルシーツィオは同日同時刻で12位のモンヴィーゾとの対戦が控えている。

■試合結果

・石川真佑（ノヴァーラ）

vsスカンディッチ（●2-3）

先発出場19得点



・関菜々巳（ブスト・アルシーツィオ）

vsマチェラータ（●1-3）

先発出場1得点

