大阪・関西万博で人気を博した、iPS細胞から作られている「iPS心臓」が3日、東京に到着しました。4日から日本テレビで一般公開されます。

いわゆる「iPS心臓」は、生きた立体の心臓モデルで、大阪から3日、東京の日本テレビに到着しました。

「iPS心臓」は、大阪・関西万博のパビリオン「PASONA NATUREVERSE」でのべ215万人を超える人が拍動する様子を観察。様々な臓器などの細胞に変化する「iPS細胞」およそ2億個に「iPS心筋シート」の技術を利用し、大阪大学の澤芳樹名誉教授のグループが開発したものです。

大きさはおよそ3.5センチで、4日からの展示を前に赤い培養液の中で観察しやすいように手術用の糸を使ってつるすなど準備が進められました。

また、「iPS心筋シート」も到着、iPS細胞を心筋細胞に変化させて、シートにしたもので、ひらひらと大きく動く姿が観察できました。心臓に貼り付けて、心筋の再生を促し、弱った心機能を回復することが期待されていて、現在、実用化に向け厚生労働省に承認申請中です。

日本テレビの「カラダWEEK」に合わせ、4日から9日までこの「iPS心臓」と「iPS心筋シート」は、日本テレビで無料で一般公開されます。