¡¡»ÍÆü»Ô¶¥ÎØ¥Ê¥¤¥¿¡¼£ÇIII¡Ö³«Àß£·£´¼þÇ¯µÇ°¡¡Ýù¿åÇÕÁèÃ¥Àï¡×¤Ï£³Æü¡¢·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¿¿¿ù¾¢¤ÎÀè¹Ô¤Ë¾è¤Ã¤¿¿À»³ÂóÌï¡Ê£³£¸¡áÆÊÌÚ¡Ë¤¬Àä¹¥¤ÎÅ¸³«¤ò¥â¥Î¤Ë¤·¤ÆÍ¥¾¡¡££²£°£±£¹Ç¯£±·îÂçµÜ°ÊÍè¡¢ÄÌ»»£µ²óÌÜ¤Î£ÇIIIÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¶¥ÎØ¤é¤·¤¤¥é¥¤¥ó¤Î¸ü¤ß¤¬¾¡Íø¤Î¥«¥®¤À¤Ã¤¿¡£ÅìÆüËÜ·ëÂ«¤Ç£´¼Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿¿¿ù¤ÎÀÑ¶Ëºö¤Ë¾è¤Ã¤¿¿À»³¤¬¡¢£´Ï¢¾¡´°Á´£Ö¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡££ÇIII¤Î´°Á´¤Ï¤â¤Á¤í¤ó½é¤á¤Æ¡×¡£É½¾´¼°¤Ç¤â¡Ö´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤ó¤Ç¡×¤È¸ÍÏÇ¤¤¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ö¤ê¤ÏÆ²¡¹¤È¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¯¤ê¤ÇÇ÷¤Ã¤¿¸ÅÀÍ¥ºî¤ÎÆ°¤¤òÎäÀÅ¤Ë¸«¶Ë¤á¡¢¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¿¿¿ù¤Î´èÄ¥¤ê¤Ë±þ¤¨¤ÆÁ°¤ËÆ§¤ó¤À¡£¡ÖÅ¸³«¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¹¤®¤¿¡×¤È¹µ¤¨¤á¤ËÏÃ¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤¹¤´¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤Ï¼«¿®¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤â¡£º£³«ºÅ¤ÎÄ¾Á°¤Ë¤Ï¿¿¿ù¤È³¹Æ»¤Ç¤â¤¬¤¤¤Æ¡Ö´¶¤¸¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢´¶³ÐÅª¤Ë¤â¤«¤ß¹ç¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò´Ë¤á¤¿¡£
¡¡¼¡Áö¤Ï£Çµ¶¥ÎØº×¡£¡Ö¿ô¾¯¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¥â¥Î¤Ë¤·¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¡£¶¥ÎØº×¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡££¶Ç¯£±£°¤«·î¤Ö¤ê¤Î£ÇIIIÀ©ÇÆ¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤Î·®¾Ï¤ò¼êÅÚ»º¤Ë¡¢º£Ç¯ºÇ¸å¤Î£Çµ¤Ç¤âÂçË½¤ì¤¹¤ë¡£