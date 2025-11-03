Snow Man目黒蓮「せっかくグルメ」4度目のグルメ探しで茨城へ 撮影許可取りにも挑戦
【モデルプレス＝2025/11/03】Snow Manの目黒蓮が、9日放送のTBS系「バナナマンのせっかくグルメ！！」（よる7時〜）2時間SPに登場。同番組のロケ出演4回目となる目黒が、茨城県ひたちなか市で1人きりでのグルメ探しに挑戦する。
【写真】Snow Man目黒蓮「せっかくグルメ」ロケ中の姿
今回、日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」からロケゲストとして出演した目黒。スタジオの設楽統（バナナマン）も「（4度目の出演だけど）毎回スゴく食べてくれるんだよね」とVTRを観る前から期待が膨らむ。これまで番組に出演した際はグルメ探しに苦戦する一幕もあったが、回数を重ねて番組にも慣れてきたのか、番組スタッフとも息ピッタリな姿を見せる。
ひたちなか市の地元の人も、老若男女問わず人気者の目黒が現れたことにびっくり。撮影許可の電話を目黒が自ら行ったが、電話を受けたお店の方もつい「本物ですか？」と聞き返してしまう一幕も。これまで以上にグルメ探しを楽しむ目黒の姿も見どころだ。
また、日村勇紀（バナナマン）は京都府京都市を訪れ、絶品グルメに舌鼓を打つ。スタジオには近藤春菜、松田好花（日向坂46）が出演。松田は京都出身ということもあり「どのお店が紹介されるのか、わくわくします」と意気込む。（modelpress編集部）
MC：バナナマン（設楽統・日村勇紀）
ロケゲスト：目黒蓮（Snow Man）
スタジオゲスト：近藤春菜（ハリセンボン）、松田好花（日向坂46）
【Not Sponsored 記事】
【写真】Snow Man目黒蓮「せっかくグルメ」ロケ中の姿
◆目黒蓮「せっかくグルメ」ロケゲストとして登場
今回、日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」からロケゲストとして出演した目黒。スタジオの設楽統（バナナマン）も「（4度目の出演だけど）毎回スゴく食べてくれるんだよね」とVTRを観る前から期待が膨らむ。これまで番組に出演した際はグルメ探しに苦戦する一幕もあったが、回数を重ねて番組にも慣れてきたのか、番組スタッフとも息ピッタリな姿を見せる。
また、日村勇紀（バナナマン）は京都府京都市を訪れ、絶品グルメに舌鼓を打つ。スタジオには近藤春菜、松田好花（日向坂46）が出演。松田は京都出身ということもあり「どのお店が紹介されるのか、わくわくします」と意気込む。（modelpress編集部）
◆出演者
MC：バナナマン（設楽統・日村勇紀）
ロケゲスト：目黒蓮（Snow Man）
スタジオゲスト：近藤春菜（ハリセンボン）、松田好花（日向坂46）
【Not Sponsored 記事】