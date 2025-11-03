《大容量》どれも気になるぅぅぅーーー♡【コストコ】食卓が華やぐ！「菓子パン」

自分へのプチご褒美として味わいたくなる【コストコ】の「菓子パン」を要チェック。食卓が華やぐようなおしゃれパンの中でも、大容量タイプはストックにも向いていておすすめです。お客さんへのちょっとしたおもてなしにも良さそう。今回はフィリング・カスタード・チョコなどが入った、甘いもの好き必見の菓子パンをご紹介します。

フィリングを練り込んだ「メロンスワール」

1パックに8個入った大容量の「メロンスワール」。デニッシュ生地にメロンフィリングが練り込まれており、@hirokostyle33さんによると「甘くて、もったり濃いメロンクリームみたい」とのこと。お皿に盛り付けるだけで華やかになりそうです。メロンのフルーティーな味わいが朝食にもぴったりかも。余ったら冷凍庫保存も可能です。

食感の違いが楽しめそうな「ミニカスタードクリームクロワッサン」

おしゃれなクロワッサンの中に、カスタードクリームを詰めた贅沢仕立て。クリームの柔らかな口当たりと、生地との食感の違いがやみつきになりそう。ミニサイズながら、1パック12個入りの大容量感も魅力的。小腹が空いたおやつにみんなでシェアできそうです。

かなり大きめ！「デニッシュチョココルネ」

@potipoti212さんが「コストコパンの中でも私の美味しいランキングの上位」と紹介するこちら。1パック8個入りで「かなり大きめ」とのこと。食べ応えが欲しいおやつに良さそうです。中にチョコは「焼きチョコみたいな感じで濃厚」とのことで、ご褒美にぴったりのリッチな味わいが楽しめるかも。

25個入りのたっぷり感が嬉しい！「キャラメルベニエ」

1パック25個入りの大容量ベニエ。@potipoti212さんによると「とろとろのキャラメルクリーム」が入っており、カットした断面から溢れ出すビジュアルに食欲がそそられます。こんがりとした香ばしい色味と、小さなサイズ感がキュート。「おやつにも朝ごはんにもおすすめ」と推している一品をぜひお見逃しなく。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@hirokostyle33様、@potipoti212様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino