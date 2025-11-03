NY記者が大絶賛

米大リーグ・ドジャースは1日（日本時間2日）、敵地トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦に延長11回の死闘の末に勝利し、21世紀初の世界一連覇を達成した。山本由伸投手は9回途中から、前日から連投して無失点救援。シリーズ3勝で同MVPに輝いた。米ニューヨーク州地元紙の米記者は活躍を称えつつ、地元球団が争奪戦に敗れた過去にも触れた。

米ニューヨーク州地元紙「ニューヨーク・ポスト」の敏腕記者ジョン・ヘイマン氏は自身のXを更新。「ヤマモトは（昨年を含み）ワールドシリーズで4勝0敗、防御率1.13の成績を収めている。6イニングを投げて第6戦で勝利した後、第7戦で再び投球し勝利を挙げたのはまさに英雄的。伝説だ！」と記し、圧巻のピッチングを称えた。

さらに「ニューヨークのファンへ、ヤンキースとメッツにできることは何もなかった。ロサンゼルスも高額なオファーをして、彼らの運命は決まっていた。交渉の早い段階で、彼は西海岸行きを希望していると聞いていた」とも投稿。山本がメジャー挑戦を表明した際、地元球団が獲得に至らなかった経緯があり、そのことを思い出すかのように嘆いた。

ワールドシリーズのMVPに輝いた山本はこのポストシーズンを通じては5勝、防御率1.45という大活躍。ドジャースのワールドシリーズ連覇は、1998年から3連覇したヤンキース以来25年ぶりという偉業だった。



（THE ANSWER編集部）